L'estate di Bellaria Igea Marina splende sotto le stelle dell'Arena Roma di via Pinzon

Spazio a Flottageddon in Colonia, Bellaria Film Festival Open Air, rievocazioni storiche, concerti, eventi sportivi e legati al benessere

Nel programma dell’estate di Bellaria Igea-Marina arriva il grande spettacolo sotto le stelle. Lo scenario è unico: un’arena estiva allestita negli spazi esterni dell’ex colonia Roma di Bellaria Igea Marina (via Pinzon). Grazie ad un accordo con la proprietà in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina , l’area è stata infatti messa a disposizione di quattro realtà che caratterizzano la vita culturale e turistica della città, Fondazione Verdeblu, Approdi, Comitato Borgata Vecchia e Polo Est Village, che animeranno le serate nei mesi di luglio e agosto. Dopo l'affascinante esperienza della riapertura del parco della Colonia Roma durante l'estate del 2023, si è voluto rinnovare l'offerta e rilanciare uno spazio che rappresenta per la città un luogo del cuore e del ricordo. In seguito alla conclusione dei lavori di ripristino degli spazi esterni della Colonia, è già stato ospitato un grande evento in occasione della Notte Rosa: il concerto di Mirko Casadei PoPular folk orchestra che ha riempito la corte esterna della Colonia bellariese con un folto pubblico, decretando così l’avvio degli appuntamenti presso l’Arena Roma.

Prossimo evento in programma, domenica 13 luglio - sarà “Flottageddon in Colonia”, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Bellaria Igea Marina, dal collettivo “Flottageddon” composto da ragazzi e ragazze bellariesi con la passione nell’organizzazione di eventi e riqualificazione di spazi inutilizzati. Un evento unico nel suo genere e ad ingresso gratuito, che unirà arte urbana, musica e comunità con: dj set elettronici; live graffiti e street art; mostre artistiche e installazioni visive; mercatini underground e swap party; uno spazio giochi e arti da circo oltre a cibo e drink.

Il Bellaria Film Festival Open Air caratterizzerà la fine i giorni della fine di luglio e di inizio agosto: cinque film evento con ospiti, a partire dal titolo vincitore del concorso Casa Rossa, Real di Adele Tulli, per arrivare a L'oro del Reno di Lorenzo Pullega, film prodotto in Emilia Romagna che ha riscontrato numerosi successi in festival internazionali e nazionali. L’Arena Roma diventerà poi scenario della tradizionale rievocazione storica dello “Sbarco dei Saraceni 22° edizione” a cura del Comitato Borgata Vecchia che, venerdì 25 luglio, porterà presso la corte esterna dell’ex Colonia uno spettacolo in stile saraceno. In seguito allo sbarco dei figuranti - che alle 21.00 approderanno al porto canale cittadino a bordo di imbarcazioni storiche e sfilata in costumi d’epoca, il corteo arriverà all’Arena Roma dove dalle ore 23.00 prenderanno avvio esibizioni di saltimbanchi; combattimenti di compagnie d’armi e danzatrici del ventre. Sabato 26 luglio, continuerà la festa saracena con un preshow

alle ore 20.30 e a seguire lo spettacolo “Il ritorno del Sultano”.

Grande evento di spicco sarà poi l’appuntamento del 24 luglio alle 21.30 - con la talentuosa pianista e cantante Frida Bollani Magoni, che porterà a Bellaria Igea Marina il suo tour “Semplicemente Frida”; la serata si inserirà all’interno del progetto “Accanto a te” ad opera della Società Benefit Pelo Fondation s.r.l, impegnata nel sostegno di progetti di terapia che prevedono l'uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento. Ma non finisce qui. Serate di musica e di intrattenimento accompagneranno l'estate di Bellaria, si esibirà il gruppo Power Drum Band per lanciare ad agosto la rassegna “Note di Gusto”: novità 2025, che porterà all’interno del giardino dell’Arena Roma due weekend all’insegna della musica e dei foodtruck dal 16 al 18 agosto e dal 22 al 24 agosto: sul palco si esibiranno band per tutti i gusti, dai Dj set a tribute band di Elvis Presley, Zucchero e Battisti, Bandiera Gialla e hit anni ’90.



A dare continuità alla programmazione e aggiungere note di sport e cura del benessere della persona, si aggiunge il ricco calendario delle offerte del Polo Est Village: tornei di beach volley e dj set, yoga e rilassanti ore da trascorrere in spiaggia, rendendo possibile anche di giorno l'accesso all'Arena Roma. A disposizione del pubblico, durante gli eventi ci sarà un parcheggio a pagamento, con ingresso in Via Properzio, sarà quindi anche un servizio aggiuntivo per agevolare le tante iniziative messe in campo