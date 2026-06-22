L'estate entra nella fase "rovente": Comune di Rimini attiva Piano Caldo per anziani e soggetti a rischio

Sono state più di 200 le persone over 75 già contattate

Con la stagione estiva appena iniziata e con le previsioni di giornate particolarmente calde è stato riattivato il Piano Caldo di Rimini, il programma estivo su scala provinciale di sostegno e monitoraggio per gli anziani e i soggetti a rischio, avviato dal Comune in sinergia con Ausl Romagna, la Protezione Civile e numerose associazioni del terzo settore.

Il servizio è attivo già dalla metà del mese di giugno e sono state più di 200 le persone over 75 contattate, attraverso una media di circa 25 telefonate al giorno, dal lunedì al venerdì o, come nel caso del weekend appena trascorso, anche nei giorni festivi, quando le colonnine di mercurio si impennano per via delle temperature particolarmente elevate. Un’attività fondamentale, che consente non solo di fornire informazioni utili per affrontare le alte temperature, ma anche di verificare lo stato psicofisico degli anziani, offrendo, quando necessario, un intervento di sostegno personalizzato.

“Il Piano Caldo – spiega l’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini, Kristian Gianfreda – si prende cura della parte più vulnerabile della popolazione, delle persone fragili. È pensato per chi vive solo, per chi non ha una rete familiare attiva o per chi si trova semplicemente in difficoltà ad affrontare la quotidianità durante le giornate più calde. Le famiglie, i vicini di casa, gli stessi cittadini possono segnalare situazioni di potenziale fragilità, affinché il personale incaricato del servizio possa intervenire in tempo”.

Oltre alla sorveglianza telefonica, il Piano Caldo offre supporto a domicilio, attivabile su richiesta: si va dalla spesa al supermercato al ritiro di farmaci in farmacia, fino all’accompagnamento per visite mediche o piccole commissioni quotidiane. Il tutto gestito da operatori qualificati, in costante coordinamento con i servizi sociosanitari del territorio e gli uffici del Comune.

Il servizio resterà operativo fino a metà settembre e può essere attivato chiamando il numero 0541/149057