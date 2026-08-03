L'estate parte con il freno a mano tirato a Rimini: calano i turisti a giugno, Bellaria e Cattolica in difficoltà

Riccione e Misano registrano un aumento dei pernottamenti grazie al turismo italiano

L'estate non è decollata, sul fronte arrivi e pernottamenti, nel territorio riminese. È la fotografia che emerge dai dati ufficiali comunicati dalla regione Emilia Romagna. A un maggio da "boom" ha fatto seguito un giugno in tono molto minore.

A Rimini gli arrivi sono calati del 6,19% tra gli italiani: -5,64, calcolando anche gli arrivi tra i turisti stranieri. I pernottamenti sono calati complessivamente dell'1,83%.



A Riccione e Misano Adriatico i pernottamenti sono in aumento rispetto a giugno 2025 grazie ai turisti italiani: +2,54, in totale +1,66% (il pernottamento dei turisti stranieri è in calo dell'1,91%) nella Perla Verde, +0,96% a Misano (+2,13% italiani, -4,22% stranieri). Sono gli unici due dati con il segno +. Sia Riccione che Misano perdono arrivi, Ma peggio va a Cattolica e Bellaria Igea Marina, le due "estremità" della riviera riminese. Cattolica perde l'11,39% degli arrivi e il 4,12% dei pernottamenti, Bellaria il 9,51% di arrivi e il 4,17% dei pernottamenti. Luglio sembra non aver soddisfatto le aspettative degli operatori: ci sarà il recupero ad agosto? Ad ogni modo il dibattito sul turismo estivo nel nostro territorio si farà ancora più intenso.