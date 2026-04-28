L'ex amante lo denuncia per violenza sessuale, lui nega: "Anche quello fu rapporto consensuale"

Dopo una serata in un bar, l'episodio contestato dalla Procura

Un 39enne di nazionalità albanese, residente a Cattolica, è a processo per violenza sessuale, a seguito della denuncia presentata dalla sua ex amante, una 26enne. I fatti risalgono al 18 novembre 2022. L'uomo, difeso dall'avvocata Tiziana Casali, in questo momento è detenuto ai Casetti per una precedente condanna per spaccio.

Secondo quanto riscostruito in udienza, lui e la 26enne si erano conosciuti nell'estate di 4 anni fa, nel luogo in cui lei lavorava. Pur essendo fidanzata, la giovane iniziò una relazione con l'imputato. Il 18 novembre 2022 i due trascorsero la serata in un bar di Cattolica, poi all'alba ebbero un rapporto sessuale, tra il locale e l'abitazione della ragazza. Quest'ultima però presentò denuncia ai Carabinieri, definendo il rapporto non consensuale, diversamente da quelli avuti in precedenza. Oggi (martedì 28 aprile) il 39enne è stato sentito in udienza e ha riferito che anche quel rapporto era stato consensuale. Secondo quanto riferito davanti al giudice, entrambi erano innamorati l'uno dell'altra, ma il 39enne le rinfacciava il fatto di non aver interrotto l'altra relazione. Il processo, al termine dell'udienza, è stato aggiornato al 12 maggio.