A Bellaria Igea Marina L’ex Cinema Apollo riapre le porte alla città: tre domeniche tra cinema, musica e convivialità

Il 29 novembre, il 6 e il 13 dicembre il nuovo progetto artistico di Approdi srl. Brunch, proiezioni, talk e selezioni musicali per riportare in vita lo storico spazio di via Muggia

Dopo aver attraversato molte vite, da cinema a sala da ballo, fino a laboratorio navale, l’ex Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina di via Muggia, riapre le sue porte alla città. Il nome sopra l’ingresso è lo stesso di sempre, custodito nelle lettere consumate dell’insegna, nel rosso degli archi e nei colori lasciati dal tempo sulle pareti, ma dentro la luce è di nuovo accesa. Si accende il sabato con il progetto ‘The Sun Project’ e una nuova dimensione della notte, e ora anche la domenica da pranzo a sera, con il nuovo progetto artistico di Approdi srl, guidata da Sergio Canneto.

Da domenica prossima 29 Novembre arrivano infatti “Le Domeniche dell’Apollo”, tre aperture straordinarie (29 novembre, 6 dicembre e 13 dicembre) pensate per far rivivere lo spazio dell’ex cinema da mezzogiorno fino a sera.

"Per le Domeniche dell'Apollo - spiega Canneto - abbiamo deciso di portare il diavolo a casa di Apollo. Apollo è il dio della luce, della musica, delle arti e dell'armonia. Il diavolo è la forza che interrompe quell'ordine, introduce la dissonanza, accende il desiderio e rende possibile il cambiamento. Non una figura religiosa, dunque, ma una provocazione culturale. Presenteremo film lontanissimi, Il diavolo veste Prada di Frankel e Il diavolo, probabilmente di Bresson, terremo talk, incontri dedicati alla musica, e non mancheranno i brunch. Il cinema, la musica e il cibo si incontrano attorno a un'idea, senza gerarchie tra cultura popolare e ricerca artistica".

L’Apollo torna a essere un luogo vivo e attraversabile, aperto al cinema, alla musica, alla scena, alle arti visive, alla ricerca, alla formazione e alla convivialità. Uno spazio in cui lo spettacolo nasce in mezzo alle persone: a chi entra per vedere un film, per bere qualcosa, per incontrare qualcuno o semplicemente per sentire il mare dall’interno. La formula delle tre giornate è libera e flessibile: il pubblico può scegliere di partecipare a un singolo appuntamento o restare da pranzo a sera. Ogni domenica un palinsesto diverso che intreccia il brunch curato da Il Povero Diavolo Osteria Sociale, le proiezioni e i talk in collaborazione con il Bellaria Film Festival e le selezioni musicali firmate da Sintonica e Marea Experience.

Il programma completo

Domenica 29 novembre

Ore 12:00 – Brunch: a cura de Il Povero Diavolo

Ore 15:30 – Talk: incontro con Daniela Persico, Direttrice Artistica del Bellaria Film Festival

Ore 16:00 – Film: proiezione de Il Diavolo veste Prada (regia di David Frankel, 2006 – 109 min.) Ore 18:00 – Aperitivo & DJ Set: Enrico Rosica + Matteo Pignataro (Sintonica)

Domenica 6 dicembre

Ore 12:00 – Brunch: a cura de Il Povero Diavolo

Ore 15:30 – Talk: incontro con Sergio Canneto, Direttore Fondazione BFF

Ore 16:00 – Film: proiezione de Il Diavolo, probabilmente (regia di Robert Bresson, 1977 – 95 min.)

Ore 18:00 – Aperitivo & DJ Set: Maxime + Amarcord + Domno (Sintonica)

Domenica 13 dicembre

Ore 12:00 – Brunch: a cura de Il Povero Diavolo

Ore 15:30 – Live Performance: Klaus

Ore 16:00 – Talk: incontro con Klaus

Ore 18:00 – Aperitivo & DJ Set: Klaus + Sintonica