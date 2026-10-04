L'ex Pietracuta Fabbri condanna il Novafeltria: la Savignanese sorride (1-0)

Per il Novafeltria terza sconfitta su tre gare giocate in trasferta in campionato

Savignanese - Novafeltria 1-0

SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Guidi, Massari, Scarponi (40' st Lorusso), Possenti (35' st Casadei), Dimilta (25' st Pertutti), Andreoli, Protti (13' st Toromani), Galassi (1' st Fraternali). A disp.: Zannoni, Brighi, Paganini, Stambolla. All.: Prati.

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, A.Pavani (9' st Giacomini), Nucci (9' st Giannini), M.Renzi, Giacobbi (40' st Camara), Carbonara (40' st T.Pavani), Castellani, Cecchetti (9' st Parma), F.Mancini, Galli. A disp.: Tani, Pasquini, Tamagnini, Magnani. All.: M.Mancini.

ARBITRO: Pigliacampo di Pesaro.

RETI: 31' st Fabbri.

AMMONITI: Galassi, Mazza, Massari, Pertutti, Fraternali, Guerra.

SAVIGNANO Non decolla il Novafeltria da trasferta: terza sconfitta su tre gare in campionato, sorride una solida Savignanese. Massimo Mancini alle prese con la solita emergenza: fuori Marani, Piva, Vernazzaro, Frihat e Astolfi, rientra però Galli, preferito a Giacomini. Il baby Cecchetti e Mancini completano il tridente offensivo. Cambia la Savignanese: fuori l'ex Toromani e altri due veterani come Pertutti e Lorusso, spazio a tre 2007, con Scarponi al centro della difesa, Galassi a sinistra e Protti ad affiancare il centravanti Andreoli. La prima conclusione è della squadra ospite, Mancini ci prova dal limite, ma il tiro a giro è alto. Al 12' su calcio d'angolo, locali pericolosi: la corta respinta della difesa innesca il tiro di Protti dal limite, palla di poco alta. Un minuto dopo Balducci salva la porta e non è la prima volta da inizio anno: Andreoli viene lanciato in profondità, l'attaccante prova a scavalcare il portiere con un pallonetto, ma Balducci ci arriva e salva. Al 16' punizione per il Novafeltria, Mancini pennella e colpisce una clamorosa traversa, che per di più innesca il contropiede della squadra di casa, sventato dal ritorno dello stesso Mancini e da Andrea Pavani. Al 18' ancora una punizione per il Novafeltria: Mancini calcia in area, Giacobbi di testa "spizza" senza però inquadrare la porta. Al 25' ci prova Carbonara, ma Forti fa buona guardia. La Savignanese sbaglia la costruzione dal basso e per poco Cecchetti non ne approfitta: il tiro sfiora l'incrocio dei pali. Partita piacevole, al 27' la Savignanese riparte e va al tiro con Andreoli, Balducci respinge, irrompe Protti che con un rasoterra colpisce il palo alla destra del portiere. Tre minuti dopo ancora un contropiede sorprende la difesa del Novafeltria, Andreoli apre per Protti che però sbaglia a controllare, pericolo scampato. Al 39' su angolo spettacolare sforbiciata di Guidi, blocca Balducci. A fine tempo Pietro Guerra ci prova dal limite dell'area, palla alta. Si chiude così un vivace primo tempo, con il Novafeltria a fare la partita e la Savignanese a ribattere colpo su colpo grazie alle ripartenze. A inizio ripresa l'ex Tropical Coriano Fraternali, all'esordio, è inarrestabile sulla destra: evita anche Balducci in disperata uscita e serve Protti, che da due passi a porta vuota calcia alto. Al 67' si fa vedere la squadra ospite: cross di Guerra e colpo di testa alto di Galli. Replica la Savignanese al 69' con una bordata da fuori di Dimilta che sfiora il palo. Al 76' la Savignanese passa in vantaggio: Fabbri calcia da fuori area e complice una deviazione di un difensore batte Balducci. La squadra ospite subisce il contraccolpo psicologico del gol subito, anche se all'84' avrebbe la palla del pareggio: Mancini però da buona posizione calcia alto.

Le voci degli allenatori a fine partita

"Le sconfitte lasciano sempre l'amaro in bocca: questa è arrivata nel secondo tempo, in una partita combattuta. In genere questo tipo di partite le vince chi le sblocca per primo", evidenzia, deluso, il tecnico del Novafeltria Massimo Mancini. Dieci punti nelle prime sei gare per la Savignanese: "Abbiamo preparato molto bene la gara in settimana. Primo tempo di studio, ma abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti. Nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni nella prima parte, un peccato non averle concretizzate", evidenzia il tecnico Alessandro Prati.

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