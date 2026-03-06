L'ex ristorante e undici posti d'auto: Comune di Riccione vende asset all'asta

In vendita anche un immobile ad uso artigianale

L'amministrazione comunale di Riccione ha dato il via a tre procedure di asta pubblica per l’alienazione di altrettanti asset immobiliari situati in zone di pregio della città. Si tratta di un’operazione che coinvolge un fabbricato precedentemente adibito a bar-ristorante in viale Michelangelo Buonarroti, un immobile ad uso artigianale in viale Vespucci e una serie di posti auto strategici situati all’interno del Palazzo dei Congressi. "L’obiettivo - spiega l'amministrazione comunale - è valorizzare il patrimonio dell’ente, offrendo al contempo nuove opportunità di investimento per il tessuto economico locale e per i privati".

La prima opportunità riguarda l’immobile situato al civico 17 di viale Michelangelo Buonarroti, a pochi passi dal mare. Si tratta di una struttura indipendente che per anni ha ospitato un’attività di ristorazione e che oggi viene offerta con una base d’asta di 240.000,00 euro. L’edificio si sviluppa su circa 198 metri quadrati ed è completato da un’area esterna di pertinenza di oltre 110 metri quadrati. La gara per questo lotto è fissata alle ore 10:00 del 16 marzo 2026 presso la residenza comunale (scadenza dell’offerta alle ore 13:00 dell’11 marzo).

Sempre nella medesima zona turistica, il Comune mette all’asta il fabbricato di viale Vespucci n. 8, situato proprio all’angolo con viale Michelangelo. Attualmente l’immobile è destinato ad attività artigianale di gastronomia e rosticceria e copre una superficie complessiva di circa 147 metri quadrati. Il prezzo fissato come base di partenza per le offerte è di 387.000,00 euro. Per questo specifico bene, l’asta si terrà alle ore 11:00 del 24 marzo 2026 (scadenza dell’offerta alle ore 13:00 del 23 marzo) e si ricorda che sull’immobile grava un diritto di prelazione a favore del locatario attuale.

Completa il piano delle alienazioni la vendita di undici posti auto situati al primo piano sottostrada del Palazzo dei Congressi, nel cuore di Riccione tra i viali Virgilio, Fogazzaro e Catullo. I posti auto, inseriti in un contesto moderno e protetto, rappresentano una soluzione ideale per i residenti o per chi opera nel settore turistico e congressuale. Ogni singolo lotto viene proposto con una base d’asta di 40.000,00 euro e le sedute di gara per l’assegnazione dei parcheggi si svolgeranno il prossimo alle ore 11:00 del 17 marzo 2026 (scadenza dell’offerta alle ore 13:00 del 13 marzo).

Modalità di partecipazione e informazioni

Tutte le procedure di vendita verranno effettuate tramite il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. Gli interessati possono trovare i bandi integrali, la documentazione tecnica e i modelli per la presentazione delle offerte direttamente sul sito istituzionale del Comune di Riccione, all’interno della sezione dedicata a bandi e gare. Per qualsiasi chiarimento o per concordare sopralluoghi, il Servizio Patrimonio resta a disposizione dei cittadini telefonicamente al numero 0541/608346 o tramite posta elettronica.