Lezioni...di dialetto: a Santarcangelo un corso con maestri d'eccezione

In biblioteca Baldini un viaggio nel dialetto santarcangiolese

In biblioteca Baldini si impara il dialetto con tre insegnanti d’eccezione: il corso promosso da FoCuS e Pro loco di Santarcangelo vedrà infatti la conduzione da parte di Stefano Stargiotti e la partecipazione di Annalisa Teodorani – Arcangelo d’oro 2025 – e Germana Borgini.

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali, sabato 17 gennaio alle ore 17 è in programma l’incontro di presentazione del corso “Imparamento del Dialetto” organizzato con il sostegno dell’Amministrazione comunale, proprio per proseguire un percorso di valorizzazione del dialetto romagnolo che Santarcangelo porta avanti da sempre.

Il corso, diviso in quattro tappe, ha infatti l’obiettivo di far conoscere e approfondire il dialetto santarcangiolese, riscoprendo anche le opere dei poeti che lo hanno scelto come “Lingua della Poesia”.

La prima lezione è in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 21 in biblioteca Baldini, a cura di Stefano Stargiotti e con la partecipazione di Davide Pioggia.

I posti al corso sono limitati, è quindi necessaria l’iscrizione alla Pro Loco di Santarcangelo ai contatti [email protected] – 0541 624 270.