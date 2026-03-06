Libri destinati al macero salvati e rivenduti a 10 euro al kg: la bella iniziativa a Rimini

Nello spazio dell'ex cinema Astoria

Sabato 7 marzo (dalle 10:00 alle 19:00) e domenica 8 marzo (dalle 10:00 alle 17:00) sarà possibile acquistare tantissimi libri, a 10€ al kg, presso l’ex Cinema Astoria nell’ambito del progetto “Ritorno all'Astoria” promosso dall’associazione Il Palloncino Rosso che dal 2015 si occupa di rigenerazione urbana.

Ma perché tanti libri finiscono al macero? L’Associazione Italiana Editori (AIE) calcola che solo in Italia lo scorso anno siano state pubblicate più di 85 mila novità, ovvero quasi 10 libri all’ora. La maggior parte di questi libri finisce entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal loro valore culturale: un grande spreco di carta e un esubero di trasporti che vogliamo contribuire a ridurre dato l’impatto che queste pratiche di consumo hanno sull’ambiente.

Anche in questa edizione si potranno portare i propri libri in buono stato da mettere in circolo, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo e ricevere un buono da utilizzare il giorno stesso.

Continua dunque con Librokilo il connubio tra sostenibilità e cultura: un'opportunità imperdibile per acquistare libri a prezzi accessibili immersi in un contesto artistico recuperato ma anche l’occasione per promuovere nuovi stili di vita più ecologici. L’invito infatti è di portare con sé una borsa riciclabile, per ridurre il più possibile l’uso di plastica e carta monouso, e di raggiungerci utilizzando i mezzi pubblici.

L’ingresso all’evento è gratuito e l'iscrizione è obbligatoria.

All’interno dello spazio sarà attivo un servizio bar gestito da Evelyn Cafè Bistrot, promotore dell’evento insieme con Il Palloncino Rosso e il Comune di Rimini.

Il link per l'iscrizione, i criteri di selezione dei libri e tutti i dettagli del progetto sono consultabili sul sito www.librokilo.it