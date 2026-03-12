Libri donati ai giovani pazienti: il bel gesto dell'associazione per l’ospedale di Rimini

La donazione a cura dell'associazione Nuovi Sguardi

Un gesto concreto di attenzione verso i giovani pazienti del reparto, nell’intento di offrire loro ulteriori occasioni di lettura, immaginazione e svago, contribuendo ad arricchire le attività educative e ricreative disponibili durante il percorso di cura. È il senso della donazione di libri effettuata dall’associazione Nuovi Sguardi alla Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale “Infermi” di Rimini.

L’iniziativa nasce da una raccolta fondi organizzata nelle scorse settimane in occasione della lezione online gratuita “Il Processo Creativo”, tenuta dalla scrittrice e poetessa riminese Isabella Leardini per la scuola di scrittura “Come si scrive una grande storia”, che permette a importanti scrittori di tenere lezioni al fine di raccogliere fondi per realtà da loro stessi individuate. I contributi raccolti durante l’incontro grazie alle donazioni dei partecipanti sono stati dunque destinati all’acquisto dei volumi scelti dall’autrice stessa in collaborazione con gli operatori del reparto, al fine di donare una piccola selezione di poesie e fiabe al reparto di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale di Rimini, libri ora messi a disposizione dei ragazzi seguiti dal reparto. Insieme ai volumi acquistati l’autrice ha donato anche una piccola selezione di opere edite dalla casa editrice Vallecchi.

Alla cerimonia di consegna, insieme alla scrittrice Isabella Leardini, erano presenti per l’associazione Nuovi Sguardi ODV il presidente Fabio Scala e Vittoria Rossella Alaimo, accolti da Cinzia Giulianelli, responsabile della struttura semplice Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, e da una rappresentanza degli operatori del reparto.

“La lettura di un libro in un reparto di psicopatologia è un tempo di relazione fisica – ha sottolineato Giulianelli -, è un tempo di condivisione con altre figure pari e adulti che possono favorire la voglia del confronto, per questo il ripristino di una biblioteca è sempre una ricchezza. Per tale ragione ringraziamo davvero in maniera sentita per questa donazione, che fra l’altro va a consolidare un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale”.

Questa iniziativa si inserisce tra le varie attività promosse dall’Associazione Nuovi Sguardi Odv, che dal 2011 opera a sostegno del reparto di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ospedale “Infermi” di Rimini, realizzando progetti e interventi finalizzati a migliorare la qualità della permanenza e del percorso di cura dei giovani pazienti seguiti dal servizio.