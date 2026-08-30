L'Imolese è forte, ma l'esordio del San Marino è shock: sconfitta per 6-0

Belcastro inventa, troppa disparità dal punto di vista tecnico

San Marino - Imolese 0-6

SAN MARINO: Munari, Buceac (45' st La Monica), Cuomo, Papa (15' st Lombardi), Bracelli, Mechetti, Curbat, Macchitella (38' st Miletta), Coroama, Cestra, Mhilli. A disp.: Mastrogiacomo, Diallo, Tesse, Memoli, Khedr. All.: Lasagni.

IMOLESE: Giacomel, Dall'Osso, Ruggeri, Said (22' st Dragoi), Lomolino (43' st Patelli), Perdisa, Toure, Gasperi (37' st Suarez), Baietti (22' st Giovannini), Belcastro (26' st Cipriani), Battisti. A disp.: De Gori, Benni, Pagano, Naldi. All.: Antonioli.

ARBITRO: Romini di Ravenna.

RETI: 15' pt Battisti, 39' pt Belcastro, 3' st Belcastro (rig.), 17' st Gasperi, 20' st Baietti, 27' st Cipriani.

AMMONITI: Baietti, Mechetti.

CATTOLICA Inizio shock per il San Marino di Lasagni, che subisce un pesante 6 a 0 contro l'Imolese. La squadra di Antonioli ha un organico di alto livello per l'Eccellenza, ma il passivo è un avvertimento: i Titani devono crescere notevolmente (e avere ancora dei rinforzi) per poter reggere la categoria. Non c'era Nuno Pina, il centrocampista classe 1999 con trascorsi nella nazionale giovanile portoghese, Lasagni lancia il 2006 Papa e il 2007 Macchitella a centrocampo: è 3-4-1-2, con Cestra a supporto di Coroama e Mhilli. Sulle fasce operano Buceac e Cuomo, preferito al giovanissimo Tesse. Tra i pali out per infortunio Passaniti: gioca Munari. L'Imolese risponde con il 3-4-2-1, con Toure e Ruggeri quinti, Belcastro e Battisti a supporto del terminale offensivo Baietti.

Dopo cinque secondi è già Imolese in attacco e arriva il primo angolo della partita: Baietti incorna di testa, conclusione centrale bloccata da Munari. Il San Marino replica al 2' con un'azione di Buceac sulla destra, la palla arriva al limite dell'area a Macchitella, che di destro calcia malamente a lato. La squadra del Titano, nonostante sia stata ricostruita praticamente da zero, ha un buon approccio alla gara, ma al 15' l'Imolese sfrutta il suo maggior tasso tecnico: Toure viene lanciato sulla destra e crossa al centro, Battisti lasciato libero gira splendidamente di destro. Il gol permette agli ospiti di gestire i ritmi della partita, mentre il portiere Giacomel tocca il suo primo pallone al 24' in uscita bassa. Al 32' Imolese vicina al bis: taglio di Baietti che incrocia il sinistro, Munari in uscita tocca, poi la difesa allontana prima del possibile tap-in di Belcastro. Il raddoppio arriva al 39': Baietti pennella in area per Belcastro, che gira al volo di destro, Munari respinge con bravura, ma ancora Belcastro, questa volta col mancino, gira magnificamente in rete. Al 41' ancora il fantasista gira in area di sinistro, ma senza dare forza e precisione. A inizio ripresa l'Imolese cala il tris: Baietti viene trattenuto in area, dal dischetto Belcastro non perdona. Ancora un rigore per il poker: Battisti crossa di destro e trova il mani di Lombardi, Munari para il tiro di Gaspari che però ribadisce in rete. Al 65' punizione dalla trequarti di Belcastro, in area Baietti è solo e di testa batte l'incolpevole Munari. Al 72' cross da sinistra, Toure in area si gira e appoggia a Cipriani, che infila di precisione l'angolino opposto. A questo punto l'Imolese mette in ghiacciaia il risultato.