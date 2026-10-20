L'Imolese fa un passo indietro: biglietto curva ospiti a 10 euro per i tifosi del Rimini

Dal Rimini Calcio i ringraziamenti all'Imolese per aver accolto la richiesta della società biancorossa

L'Imolese fa un passo indietro: il biglietto per la curva ospiti, in occasione della gara di domenica 25 ottobre (ore 18) con il Rimini, costerà 10 euro. I biglietti saranno in vendita presso la tabaccheria Pruccoli oppure online (QUI il link) con termine tassativo le 20 di sabato (24 ottobre). Per la tribuna ospiti biglietto a 20 euro (ridotto 15 per over 65, under 18 e donne). A tutti i prezzi va aggiunto euro per la prevendita. "La società desidera ringraziare l'Imolese Calcio 1919 per aver accolto la richiesta di un prezzo calmierato e auspica che quella di domenica possa essere una bella pagina di sport", scrive il Rimini in una nota.