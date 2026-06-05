L'Imolese vuole la D: é prima nella graduatoria. Novafeltria: Eccellenza più vicina

I rossoblù sono passati all'imprenditore Tarantino

Come anticipato nelle settimane scorse dalla stampa locale, l'Imolese ha un nuovo azionista di maggioranza: Giovanni Tarantino, che ha acquisito la proprietà del club all'asta, con un'offerta di 100.000 euro, evitando peraltro il fallimento. Il destino dell'Imolese interessa, da molto vicino, anche il Novafeltria Calcio. Il nuovo presidente del sodalizio rossoblù vuole infatti il ripescaggio in D, dopo la retrocessioni in Eccellenza ai playout, e l'Imolese è prima nella graduatoria. Un posto lo libererà il Teramo, ammesso alla serie C. In questo modo si spalancheranno le porte dell'Eccellenza per il Novafeltria: la società dei presidenti Grazia e Pavani è al momento in un limbo, diversamente dal Castellarano, vincitore della finale playoff, che è praticamente certo di trovare posto nella nuova Eccellenza. Ma, come detto più volte su questa testata, basta che si liberi un posto per portare al salto di categoria del Novafeltria. Così i gialloblù, una volta ripescati nel girone B di Eccellenza, potranno riaffrontare il Pietracuta nel derby, ma anche Sammaurese, Tropical Coriano, San Marino, Savignanese, Santarcangelo e il Rimini, squadre di blasone della Romagna, mentre per ciò che concerne la Spal, non è da escludere il suo spostamento nel girone A.