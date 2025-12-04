L’incanto continua: a San Marino il Natale delle Meraviglie continua per il Ponte

Luci, musica e magia del 6 all'8 dicembre

Dopo il successo del primo weekend, Il Natale delle Meraviglie - Una Storia Senza Tempo ritorna dal 6 all’8 dicembre per il Ponte dell’Immacolata, pronto a regalare nuove emozioni e favolose atmosfere nel cuore di San Marino.

Il Centro Storico si animerà con illuminazioni, musiche e atmosfere tipiche della festività che renderanno ogni via e ogni piazza parte di un itinerario emozionante e coinvolgente dominato dalla Grande Stella in Piazza della Libertà, simbolo di questo Natale delle Meraviglie.

Un ricco programma di intrattenimento caratterizzerà le giornate del lungo weekend dell’Immacolata: canti natalizi, spettacoli, performance e laboratori renderanno ogni visita un’occasione speciale per lasciarsi incantare.

Sabato 6 dicembre a Piazzale Domus Plebis il Fano Gospel Choir porterà la magia del Natale con energia, ritmo e sorrisi! I coristi, guidati dalla maestra Caterina Di Placido, uniranno il tradizionale gospel tradizionale e brani moderni per un’esplosione di musica, allegria e spirito natalizio che conquisterà tutti! Il Coro si esibirà alle 15.30 e successivamente alle 16.45.

Domenica 7 dicembre sarà la volta del carismatico clown Otto Panzer; nei panni del direttore di un circo strampalato, Otto coinvolgerà il pubblico in numeri originali e divertenti, trasformando ogni spettacolo in un’esperienza unica e imprevedibile. Otto sarà in Piazza Titano dalle 15.30 alle 16.15 e in Piazzale Domus Plebis dalle 17.30 alle 18.15.

Pappo Natale, un atipico Babbo Natale giallo, eccentrico e imprevedibile sarà il protagonista dello spettacolo di lunedì 8 dicembre in Piazza Titano dalle 15.30 alle 16.15 che regalerà risate e stupore a tutti i bambini. E l’ultimo appuntamento di questa giornata sarà alle 17.30 a Campo Bruno Reffi con Kalù e il suo Laboratorio di Piccolo Circo, un laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, incentrato su psicomotricità e giocoleria di base dove tutti possono entrare e uscire liberamente.

Inoltre domenica 7 e lunedì 8 dicembre al Natale delle Meraviglie – Una Storia Senza tempo sarà possibile immergersi nell’atmosfera degli anni ’40! Dalla Galleria Montale partirà l'Elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro per un viaggio davvero irripetibile. Dal 1932 al 1944 il Treno Bianco Azzurro ha collegato Rimini a San Marino impiegando circa un’ora per percorrere i 32 km di strada. Il Treno è stato un gioiello della tecnica ferroviaria di allora e quando inaugurò la prima corsa si distinse per innovazione grazie all'utilizzo dell’innovativa trazione elettrica a corrente continua. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia e si potranno visitare la I e la II classe.

Il Natale delle Meraviglie dà appuntamento a sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, invitando visitatori e famiglie a immergersi in una Storia Senza Tempo tra attrazioni e allestimenti che animeranno il Centro Storico di San Marino.

