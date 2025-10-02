L'influencer da oltre 10 milioni di follower sbarca a Rimini: aprirà un nuovo punto vendita

È il sesto store aperto in Italia per la 27enne New Martina

Il brand New Martina, fondato dall’influencer e imprenditrice Carmen Fiorito, inaugura un nuovo punto vendita alle Befane Shopping Centre di Rimini sabato 4 ottobre 2025, con il tradizionale taglio del nastro previsto per le ore 16:00. Le prime quattro persone in fila avranno l’opportunità di entrare insieme all’influencer al momento dell’apertura ufficiale.

Durante i giorni dell’inaugurazione, Carmen Fiorito sarà presente sia sabato che domenica, per incontrare il pubblico e partecipare alle attività organizzate, sino alle ore 21.00.

Questo nuovo negozio porta a sei il numero dei punti vendita New Martina in Italia. È specializzato in accessori per smartphone: cover, pellicole protettive e articoli della linea Armov, tutti caratterizzati da uno stile distintivo e riconoscibile.

Carmen Fiorito, 27 anni, originaria di Napoli, è fra le figure emergenti del panorama digitale in Italia, con una community stimata di 10.8 milioni su TikTok e oltre 1 milione su Instagram.