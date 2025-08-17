Lino Banfi: “La mia voce usata dall’Ia per pubblicità ingannevole”

L’attore annuncia azioni legali: “Non permetto che la mia identità venga volgarizzata per un inganno meschino”

“Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpetrare un futile inganno”.

Con queste parole, affidate all’Ansa, Lino Banfi denuncia la diffusione di un video che circola sui social in cui la sua voce – ricreata attraverso sistemi di intelligenza artificiale – viene manipolata per promuovere una presunta crema miracolosa.

L’attore, icona del cinema e della televisione italiana, ha espresso la propria indignazione per l’uso improprio della sua immagine e del suo nome a scopi truffaldini: “Si tratta di falsità costruite ad arte – precisa – per indurre le persone a credere a promesse senza fondamento”.

Banfi ha inoltre annunciato di aver già incaricato il suo legale, l’avvocato Giorgio Assumma, di procedere nelle sedi opportune: “Intraprenderemo tutte le iniziative legali necessarie, anche a livello internazionale, affinché i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti”.