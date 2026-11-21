Baseball L'interno Manuel Zazza al San Marino

Classe 2005, arriva dal Nettuno 1945. Un prospetto che ha anche fatto parte delle varie selezioni azzurre

Il secondo nuovo arrivo di questo novembre, in casa San Marino Baseball, è Manuel Zazza, interno classe 2005 proveniente dal Nettuno 1945.

Con la squadra laziale, Zazza nel 2026 è arrivato secondo a pari merito con Bologna nel girone A di Serie A Gold, con un’annata chiusa con 17 punti battuti a casa e 3 fuoricampo. Poi, nei quarti di finale playoff, il ko con Macerata. Nel 2023, sempre a Nettuno, 260 di media e 10 rbi. Nelle annate successive 380 di media e 17 punti battuti a casa, poi 275 e 20.

Prospetto che ha anche fatto parte delle varie selezioni azzurre, Zazza è un battitore destro che rappresenterà un valore aggiunto importante nella nostra prossima annata.

Tutto il San Marino Baseball abbraccia Manuel e non vede l’ora di trovarlo allo stadio di Serravalle per l’inizio degli allenamenti.