Lions Club del Rubicone e Luce sul Mare: nuovi spazi più accoglienti per i minori fragili

Umanizzare le cure: migliorati gli spazi per i minori con bisogni complessi

La Cooperativa Luce sul Mare ha accolto il Presidente del Lions Club del Rubicone Michele Fabbri, la Cerimoniera Elisabetta Gori e una delegazione di soci per un momento di ringraziamento presso l’area minori del reparto G.A. Pegli, all’interno del nucleo Dgr 2068.

Il nucleo, articolato su 25 posti complessivi, prevede sei posti letto dedicati a minori con bisogni di cura complessi, che richiedono assistenza continua e multidimensionale 24 ore su 24. I bambini attualmente accolti rientrano in una fascia di età compresa tra i 9 mesi e i 10 anni.

Grazie alle donazioni del Lions Club del Rubicone è stato possibile realizzare un intervento di umanizzazione ambientale volto a rendere gli spazi più accoglienti e a misura di bambino. Il sostegno del Club al nucleo minori si inserisce in un percorso di attenzione continuativa: anche negli anni recenti, attraverso ulteriori donazioni, il Lions Club del Rubicone ha contribuito all’acquisto di attrezzature, incidendo concretamente sulla qualità dell’assistenza e degli ambienti di cura dei piccoli degenti.

Un ringraziamento sentito va anche all’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, ieri rappresentata dall'assessore alla qualità della vita Ivan Monticelli, per la costante disponibilità e il supporto alle iniziative rivolte alla tutela delle persone più fragili.