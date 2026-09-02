Lipu Rimini: "La caccia è una vergogna, la preapertura di essa vergogna ancor più grande"

Nel mirino le decisioni dell'amministrazione regionale

Arianna Lanci della Lipu (Protezione Animali) di Rimini critica l'amministrazione regionale per aver dato il via libera alla "preapertura" della caccia, "una deroga eccezionale che è diventata regola". Si parte oggi e nelle giornate del 3, 6, 10, 13 e 17 settembre. Il 20 si aprirà invece la stagione venatoria. "Non dimentichiamolo: si torna a sparare", esorta Lanci. La preoccupazione nasce anche da una stagione estiva dai contorni apocalittici: "Oltre 220 incendi boschivi tra luglio e i primi di agosto, quasi 220 ettari bruciati. Non piove da settimane, i terreni sono secchi, la vegetazione è allo stremo e la crisi idrica è emergenza". In questa situazione ci sono gli animali: "hanno bisogno di acqua, cibo e riparo, in un territorio sempre più caldo e fragile". Lanci accusa la Regione di non far nulla e anzi "di aver autorizzato ad esempIo il prelievo in deroga della tortora dal collare e di altre specie". "Un animale che cerca acqua e riparo durante un’estate che brucia non è un bersaglio, ma parte della natura che stiamo perdendo. Proteggerla dovrebbe essere una responsabilità di tutti. Siamo tutti natura. È una vergogna la caccia. È una vergogna ancor più grande la preapertura", chiosa Lanci.