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Lipu Rimini: "La caccia è una vergogna, la preapertura di essa vergogna ancor più grande"

Nel mirino le decisioni dell'amministrazione regionale

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
02 settembre 2026 12:45
Lipu Rimini: "La caccia è una vergogna, la preapertura di essa vergogna ancor più grande" -
Provincia di Rimini
Attualità
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Arianna Lanci della Lipu (Protezione Animali) di Rimini critica l'amministrazione regionale per aver dato il via libera alla "preapertura" della caccia, "una deroga eccezionale che è diventata regola". Si parte oggi e nelle giornate del 3, 6, 10, 13 e 17 settembre. Il 20 si aprirà invece la stagione venatoria. "Non dimentichiamolo: si torna a sparare", esorta Lanci. La preoccupazione nasce anche da una stagione estiva dai contorni apocalittici: "Oltre 220 incendi boschivi tra luglio e i primi di agosto, quasi 220 ettari bruciati. Non piove da settimane, i terreni sono secchi, la vegetazione è allo stremo e la crisi idrica è emergenza". In questa situazione ci sono gli animali: "hanno bisogno di acqua, cibo e riparo, in un territorio sempre più caldo e fragile". Lanci accusa la Regione di non far nulla e anzi "di aver autorizzato ad esempIo il prelievo in deroga della tortora dal collare e di altre specie". "Un animale che cerca acqua e riparo durante un’estate che brucia non è un bersaglio, ma parte della natura che stiamo perdendo. Proteggerla dovrebbe essere una responsabilità di tutti. Siamo tutti natura. È una vergogna la caccia. È una vergogna ancor più grande la preapertura", chiosa Lanci.

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