"L'isola tra le selve": la poesia di Umberto Piersanti in Biblioteca Gambalunga

Martedì 9 dicembre alle 17 si terrà nella Sala della Cineteca al piano terra della Biblioteca Gambalunga, la presentazione dell’antologia poetica “L’isola tra le selve" del poeta urbinate Umberto Piersanti, autore di numerose raccolte poetiche, saggi e racconti che sono stati insigniti di svariati premi e dal 2017 Presidente del Centro Mondiale di Poesia e Cultura “Giacomo Leopardi” di Recanati.

Come scrive l’autore della prefazione, Massimo Raffaeli, il libro ripercorre una serie di vicende personali che si snodano dagli anni Quaranta fino ai nostri giorni, intrecciandosi con le grandi vicende della storia e con i profondi rivolgimenti della società, come la guerra e il ’68. Alcuni temi che percorrono tutto l’arco di questa antologia sono il tempo dell’amore e della contemplazione lontano da un quotidiano spesso banale e ripetitivo, i luoghi persi di un’infanzia antica e mitica, la figura di Jacopo, il figlio afflitto da una grave forma di autismo, che obbliga il padre a un duro e costante confronto con il reale. Nella durezza, talora quasi insopportabile, dell’esistenza, resta costante un amore totale per la natura e un desiderio di vita intenso e struggente.

Introdurrà l’incontro Milena De Luigi, docente di Letteratura italiana presso il Liceo Scientifico A. Einstein di Rimini.