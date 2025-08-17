Lite familiare finisce in tragedia a Milano: uccide il cognato a coltellate

La vittima, 32 anni, è morta poco dopo il ricovero al Niguarda

Una lite familiare degenerata si è trasformata in omicidio nella notte in zona Corvetto. Un 29enne cittadino ecuadoriano è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso il cognato, marito di sua sorella. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la discussione tra i tre – scoppiata per motivi di natura familiare – è rapidamente sfociata nella violenza. Nel corso del litigio, il 29enne avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito ripetutamente il cognato, 32enne anch’egli ecuadoriano. La vittima, raggiunta da più fendenti, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato l’aggressore e lo hanno condotto in caserma.