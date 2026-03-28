Lite in stazione a Rimini, chiama la Polizia per difendersi: era ricercato e viene arrestato

Doveva scontare 6 mesi di reclusione per lesioni personali, vittima la figlia minore della ex compagna

Ieri sera (venerdì 27 marzo), intorno alle 23, la Polizia di Rimini ha arrestato un uomo, le cui generalità non sono state rese note, in esecuzione di un ordine di carcerazione: dovrà scontare 6 mesi di reclusione per lesioni personali. L'indagine risale al 2021, le lesioni furono subite dalla figlia minore dell'ex compagna dell'uomo che ieri, prima di essere arrestato, aveva richiesto lui stesso l'intervento della Polizia, alla stazione ferroviaria di Rimini, al culmine di una lite con un'altra persona. Ma quando gli è stato chiesto se volesse formalizzare denuncia, si è rifiutato. La Polizia a quel punto ha effettuato gli accertamenti sull'identità dell'uomo che li aveva chiamati e sono emersi i suoi vecchi guai con la legge.