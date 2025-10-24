Lite in strada a Bellaria tra botte da orbi e colpi con pistola scacciacani

Un 27enne è stato denunciato, 10 giorni di prognosi per un 30enne

Ieri sera (giovedì 24 ottobre), intorno alle 21, una lite in strada è scoppiata in viale Pinzon a Bellaria: secondo quanto riferito nella segnalazione che ha allertato i Carabinieri, sono stati anche esplosi dei colpi con una pistola scaccia cani, con il ferimento di un 30enne tunisino. Il suo aggressore, un 27enne colombiano, avrebbe anche sferrato, sul capo del nordafricano, colpi con una mazza da baseball, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. All'arrivo dei Carabinieri il colombiano impugnava la mazza, che è stata sequestrata assieme alla pistola scacciacani. Per l'uomo è scattata denuncia per le ipotesi di reato di lesioni personali e porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere. Per il tunisino cure al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini e dimissioni con una prognosi di 10 giorni. I Carabinieri proseguono le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone e ricostruire la dinamica dei fatti.