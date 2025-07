Prova a far da paciere nella lite tra ex fidanzati: finisce denunciato per furto di smartphone

Ma la posizione di un 50enne, difeso dall'avvocato Paolo Ghiselli, è stata archiviata

Ha provato a far da paciere tra l'amico e la sua ex fidanzata, si è ritrovato invece sul capo una denuncia per furto e accesso abusivo a sistemi informatici, in sostanza perché lo smartphone di lei era finito nelle sue mani. Un 50enne domiciliato a Pesaro, difeso dall'avvocato Paolo Ghiselli, è stato protagonista della vicenda, risalente all'estate 2024, ma alla fine la denuncia nei suoi confronti è stata archiviata, per infondatezza di reato, a seguito della richiesta della Procura.

A metterlo nei guai è stato appunto lo smartphone dell'ex fidanzata del suo amico. Quest'ultimi avevano litigato e nella concitazione il telefono cellulare era sparito, per poi ricomparire. Allora il 50enne si era offerto per riportarlo alla donna, per conto dell'amico, essendo diventati tesi i rapporti all'interno dell'ex coppia. Lei però aveva effettuato denuncia per la sparizione: da qui l'indagine, per furto e anche per accesso abusivo a sistemi informatici, relativamente a tutte le app e ai programmi attivi sul telefono. La Procura ha sentito l'indagato e valutato anche la mancata comparizione della donna alla polizia giudiziaria. Alla fine è stata disposta archiviazione e sembra anche che sia tornato il sereno nei rapporti tra i due fidanzati.