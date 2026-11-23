Livia Magnani compie 100 anni: una vita dedicata alla storia del turismo di Misano Adriatico

Nel 1950 aprì il primo bar sulla spiaggia di Misano Mare e contribuì allo sviluppo turistico della città. Gli auguri del sindaco Piccioni

Cento anni di vita, ricordi e una storia legata alle origini del turismo balneare misanese.

Livia Magnani ha festeggiato lo scorso 17 novembre il prestigioso traguardo del secolo di vita, circondata dall'affetto della famiglia. A renderle omaggio, portando gli auguri dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, è stato il sindaco Fabrizio Piccioni. Nata a Coriano nel 1926 e cresciuta a Riccione, Livia ha lasciato un segno nella storia di Misano Adriatico, contribuendo allo sviluppo della località turistica nel secondo dopoguerra. Nel 1950, poco dopo il matrimonio con Bruno Maioli, originario di Misano, ebbe infatti l'intuizione di aprire il primo bar sulla spiaggia di Misano Mare, nella piazzetta dove oggi sorge la Lanterna Rossa. Un'attività che ha accompagnato gli inizi di una stagione di crescita e trasformazione della località, destinata a diventare una delle mete turistiche della Riviera romagnola. Il suo contributo proseguì anche negli anni successivi. Nel 1961 partecipò alla costruzione di Villa Maria Teresa, a Misano Brasile, struttura che in seguito sarebbe diventata l'Hotel Capitol, tra le prime realtà alberghiere di Misano Mare. Un percorso di vita che intreccia la storia personale di Livia con quella di una comunità e di un territorio che, proprio in quegli anni, stavano costruendo la propria identità turistica. Oggi Livia festeggia i suoi 100 anni insieme a una famiglia numerosa: i figli Teresa ed Euro, con i rispettivi coniugi, sei nipoti e otto pronipoti, con un altro in arrivo. A lei sono arrivati gli auguri del sindaco Fabrizio Piccioni, dell'amministrazione comunale e di tutta Misano Adriatico, che si uniscono alla famiglia nel celebrare un traguardo speciale e una vita che conserva un pezzo importante della memoria e della storia della città.