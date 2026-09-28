Livio Ceci non molla: al Rallylegend 2026 la 275ª gara in carriera

Il copilota sammarinese torna al fianco di Gilberto Simonetti su una Porsche 911 RS: «Obiettivo 300 gare»

Sembrava dovesse (per la prima volta in 24 anni) rimanere a piedi il copilota del Titano, Livio Ceci, che invece anche quest’anno ha trovato un accordo con il pilota bolognese Gilberto Simonetti per essere al via del Rallylegend 2026. Una stagione un po’ strana per il coequiper sammarinese, che ha disputato solo tre gare, frutto di questa inattività dovuta a problemi di disaffezione da parte dei piloti consolidati che aveva da quasi 20 anni. Comunque sia Ceci, ancora molto richiesto, ha proposte ogni domenica, ma ultimamente alcuni personaggi gli hanno fatto passare un po’ la voglia. Ma tant’è, lui tanto non molla.

La coppia Simonetti-Ceci sarà a bordo di una splendida Porsche 911 Rs, con cui abitualmente il driver bolognese si cimenta in gare a livello nazionale con buoni risultati.

Il Rallylegend si disputerà nei giorni dall’8 all’11 ottobre e avrà un consolidato percorso di gara che si svilupperà sulle prove tipiche come i Laghi, Chiesanuova, San Marino, Tane, La Casa, Piandavello e The Legend, per un chilometraggio di prove speciali di 71 km.

Una bella soddisfazione per Ceci, che, nonostante gli osteggiamenti, riesce sempre a essere al via delle gare, specialmente quelle di casa che conosce a menadito.

L’ultima sua gara risale al giugno scorso al San Marino Rally con Ciacci Nicholas, con una Subaru con cui colsero una buona vittoria nelle vetture Classic: vittoria assoluta per Ceci che si aggiunge alle altre 13 conquistate in 35 anni di gare.

Continua quindi la “storia” del copilota sammarinese, che si appresta a disputare la sua 275esima gara in carriera, dopo l’esordio ufficiale nel 1991. Obiettivo ultimo: le 300 gare.