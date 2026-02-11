Lo Stadio del Nuoto traina Riccione: 105 giorni di gare e grandi eventi nel 2026

300mila presenze e un calendario da primato

Un altro grande anno da record si prospetta il 2026 per la città di Riccione, pronta a salire ancora una volta sul podio delle eccellenze italiane del nuoto. Con un calendario sportivo lungo, intenso e di alto livello, lo Stadio del nuoto riccionese sarà protagonista anche quest’anno delle grandi competizioni sportive – dalle gare regionali ai Criteria di nuoto e ai Master – confermando la città come punto di riferimento per le discipline natatorie.

Un biglietto da visita di tutto riguardo per Riccione che vanta straordinari numeri da primato: il ricchissimo calendario sportivo del complesso Nicoletti genera infatti un indotto stimato in 300mila presenze annue, con oltre 105 giornate di gare.

Le competizioni in calendario portano in città atleti di tutte le età e categorie, insieme a famiglie, tecnici e tifosi, contribuendo a rendere ancora più dinamico il già straordinario palinsesto di Riccione in cui lo sport non è solo competizione ma anche spettacolo e motore di crescita.

I prossimi appuntamenti allo Stadio del nuoto

La stagione sportiva, che è cominciata a fine gennaio con i Campionati assoluti di nuoto artistico e nella prima settimana di febbraio con i Criteria di salvamento, proseguirà i prossimi fine settimana con il Campionato regionale master (21 e 22 febbraio).

A marzo il Campionato regionale in vasca corta dà appuntamento il 7 e 8 marzo e il 14 e 15 marzo, mentre il 21 e 22 scenderanno in vasca gli esordienti per le finali invernali di nuoto.

I Criteria della Federazione italiana nuoto sono previsti a Riccione dal 26 al 29 marzo per la sezione femminile e dal 30 marzo al 2 aprile per quella maschile.

Dal 12 al 18 aprile il calendario della Fin propone gli Assoluti di fondo e gli Assoluti di nuoto mentre dal 24 al 26 a scendere in vasca saranno gli atleti dei Campionati nazionali Acsi.

Il mese di maggio è dedicato al nuoto di salvamento sia in vasca (Campionati italiani assoluti lifesaving 15-17 maggio) che in acque libere nel tratto di mare di fronte alla spiaggia 7 di Riccione (Campionati italiani assoluti surflifesaving 18-20 maggio). Il mese di maggio si chiude con i Campionati nazionali Aics in programma fino al 2 giugno.

A giugno si rinnova lo storico appuntamento con il Trofeo di nuoto Italo Nicoletti, in programma dal 5 al 7. Nel weekend successivo sono attesi gli atleti per il Campionato nazionale Uisp (12-14 giugno). Dal 24 giugno al 28 giugno sono attesi i Campionati italiani master tuffi e propaganda e il Campionato italiano estivo ragazzi artistico.

A luglio lo Stadio del nuoto ospita i Campionati italiani di nuoto master (dal 30 giugno al 5 luglio) e i Campionati italiani master di nuoto artistico (dal 9 al 12 luglio).

Alle competizioni giovanili sono dedicati gli appuntamenti dal 13 al 16 luglio con le Finali del trofeo esordienti tuffi mentre dal 17 al 19 luglio si svolgeranno le Finali dei campionati regionali di nuoto vasca lunga. Il calendario delle gare proseguirà poi in autunno e in inverno con gli appuntamenti del grande nuoto.

“Lo Stadio del Nuoto si conferma una delle eccellenze sportive di Riccione e un volano fondamentale per la città. Ospitare ogni anno un calendario così ricco e qualificato significa accogliere migliaia di atleti e famiglie e rafforzare il ruolo di Riccione come punto di riferimento nazionale per il nuoto e per il turismo sportivo – sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola –. Questo risultato è frutto della qualità dei nostri impianti, dell’impegno e del lavoro costante di tutta la comunità. Gli investimenti in corso, a partire dalla realizzazione della sesta vasca da 25 metri, ci permetteranno di rispondere sempre meglio alle esigenze degli atleti e dei tantissimi cittadini che frequentano il complesso durante tutto l’anno, rendendo lo Stadio del Nuoto uno degli impianti più importanti del panorama natatorio italiano”.

“La realizzazione operativa e funzionale delle gare organizzate da Fin, Uisp, Acsi e Aics affidata a Polisportiva Riccione garantisce il successo di ogni evento grazie a uno staff di professionalità impeccabile e grande attenzione ai dettagli – dichiara il presidente della Polisportiva Michele Nitti –. Ci occupiamo inoltre dell’organizzazione di tre prestigiosi trofei di nuoto, tra i più ricercati dalle società sportive nazionali, capaci di accogliere complessivamente circa 4.000 atleti ogni anno. L'esperienza e la dedizione di tutto il team di collaboratori sono il fiore all'occhiello di queste competizioni di altissimo livello”.