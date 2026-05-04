Locatelli presenta Expoaid 2026, evento su Terzo settore e disabilità
In programma a Rimini dal 25 al 27 giugno
A cura di Redazione
04 maggio 2026 13:50
Mercoledì 6 maggio, alle 11.00, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Expoaid 2026 - io, Persona di valore", in programma a Rimini dal 25 al 27 giugno 2026.
L'iniziativa, alla seconda edizione, rappresenta "il più grande evento nazionale e istituzionale che riunisce il mondo del Terzo settore che si occupa di disabilità, di inclusione e di valorizzazione delle persone". (Ansa)