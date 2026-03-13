Lodo Guenzi al teatro Pazzini di Verucchio porta gli spettatori sulle Ande Peruviane

Con "Toccando il vuoto" racconta l'incidente subito dagli alpinisti Simpson e Tayes nel 1985

La stagione del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio prosegue con l’ultimo dei tre appuntamenti in pomeridiana, alle ore 18:00. A salire sul palco romagnolo, domenica 15 marzo 2026, è Lodo Guenzi con "Toccando il vuoto – Una fantasia alpinistica" basata sul memoir di Joe Simpson.

In scena Lodo Guenzi (Joe), Eleonora Giovanardi (Sarah), Giovanni Anzaldo (Simon) e Matteo Gatta (Richard). Adattamento di David Greig, traduzione Monica Capuani, regia di Silvio Peroni, scene Eleonora De Leo, disegno luci Gianni Bertoli, musiche originali Oliviero Forni e aiuto regia Alessia Cappello. Produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Argot Produzioni e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il tema è quello delle scelte, etiche e non, tra passione, sensi di colpa, amicizia e resilienza.

Tratto da una storia vera, la pièce è ambientata nel 1985 durante la scalata nelle Ande Peruviane, dove gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon, per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, è costretto a tagliare la corda da arrampicata. La storia si ambienta tra passato e presente, tra passione, sensi di colpa, amicizia e resilienza, in un tempo e spazio che si fondono costantemente, ponendo il pubblico in un interrogativo costante: “cosa avremmo fatto al posto di Simon?”.