Lola Star porta il suo varietà sul lungomare di Rimini: due serate tra musica, trasformismo e inclusione

Dopo il grande successo di ieri sera a Marebello, la drag queen di Cesenatico porta la sua “promenade” di spettacoli a Miramare e Rivazzurra

Dopo il grande successo di ieri sera, prosegue sul lungomare di Rimini la tournée estiva di Lola Star, protagonista di una vera e propria “promenade” di spettacoli tra Miramare e Rivazzurra.

Questa sera, sabato 25 luglio, dalle 21 il Variety Show approderà al Palco 132 di Miramare. Sul palco sfileranno i personaggi più amati del trasformista Francesco “MrCubanito” Gibilaro: da Elodie a Elsa di Frozen, fino a Rumi, protagonista del cartoon “K-Pop Demon Hunters”, e alla superba AnnaLola, personale reinterpretazione di Annalisa.

Tra i momenti più attesi anche l’omaggio alla Spagna campione del mondo, sulle note di “Esa Diva” dell’artista iberica Melody, finalista all’Eurovision Song Contest 2025. Una performance pensata non soltanto per celebrare una vittoria sportiva, ma anche i valori di libertà, rispetto e inclusione.

Domenica 26 luglio il gran finale sarà invece al Savage Caffè Bistrot di Rivazzurra. La musica inizierà alle 18 con Dj Elias, mentre dalle 22 Lola Star porterà in scena il suo varietà insieme agli ospiti Andrea Fuoco Tampellini e Divine Rouge.

“Sarà una passeggiata artistica lunga tre giorni – spiega MrCubanito che, da diversi anni, abita a Cesenatico – capace di unire teatro, divertimento e passione, trasmettendo messaggi di umanità e rispetto per tutte e tutti”. Un fine settimana a colori, dunque, nel quale lo spettacolo diventa anche un invito a vivere liberamente la propria identità.