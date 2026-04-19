Lombardi al 95': la Savignanese vince ed è la nuova capolista con una gara in più

Misano si è fermato per il turno di riposo, domenica lo scontro diretto. Bene il Novafeltria, bagarre in zona playout

Nella 32esima giornata del girone D, mentre il Misano osserva il turno di riposo, la Savignanese vince al 95' con il Diegaro e si porta in vetta a +1. Decide il gol di testa di Lombardi, che sfrutta un cross da destra e una dormita della difesa ospite. Domenica si gioca lo scontro diretto, poi nell'ultima giornata la Savignanese riposa e il Misano affronterà il Bakia, forse senza grandi stimoli di classifica. Lotta infuocata al vertice della clasisfica, ma anche in zona playout. Il Gambettola subisce la beffa del 2-2 finale a Riccione ed a -3 dal Civitella, vittorioso con il Bellaria Igea Marina (per Achille Fabbri in panchina 3 vittorie e 3 sconfitte). Vincono in trasferta il Reno e il Bagnacavallo, in casa il Bellariva. In chiave playoff, preziosa vittoria del Novafeltria sulla Stella: i gialloblù di Mancini accorciano a -2 sul Cervia, battuto dal Roncofreddo.

Novafeltria - Stella 1-0

NOVAFELTRIA: Tani, Guerra, A.Pavani, Carbonara, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (18' st Galli), Tamagnini (33' st T.Pavani), Bardeggia (44' st Cecchetti), Frihat (26' st Canini). A disp.: Grazia, Nucci, Giulianelli,Camara, Ciccioni. All.: Mancini.

STELLA: Temeroli, Celli (22' st Ulloa Brito), Betti, Belicchi (45' pt Alvisi), Gabrielli, Arduini (43' st Cicchetti), Marconi (31' st Belloni), Bartolani (6' st Fantini), Greppi, Pigozzi, Marchini. A disp.: Ferri, Maioli, Guidomei Ceccarelli. All.: Bianchi.

ARBITRO: Frassineti di Faenza.

RETI: 37' pt Tamagnini.

AMMONITI: Carbonara, Marconi.

Savignanese - Diegaro 1-0

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Bullini (11' st Toni), Nicolini (20' st Pianini), Angeli (35' st Angelini), Gravina (35' st Stambolla), Dimilta (20' st Altieri). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Galassi. All.: Prati.

DIEGARO: Stella, Donati, Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin, Mazzuoli (40' st Savelli), Baldinini, Guarino, Pasini (20' st Hassler), Ensini (43' st Fiumi). A disp.: Zammarchi, Giacalone, Giorgini, Campanini, Malewski, Bonandi. All.: Bonacci.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 50' st Lombardi.

Riccione - Gambettola 2-2

RICCIONE: Crescentini, Difino (35' st Labudiak), Giunchi, Matteoni (1' st Sottile), Manfroni, Ubaldi, Diop (15' st Kacmoli), Mussoni, Pasolini, Cremonini (12' st Bortone), Pierri (18' st Bellavista). A disp.: A.Mugellesi, Serafini, Mantovan, Shehi. All.: G.Mugellesi.

GAMBETTOLA: Foiera, Rabello (25' st Marconi), Diedhiou, Pertutti (37' st Rushiti), Raimondi, Cicognani, Camaj (36' st Thiaw), Chiaruzzi (28' st Falaschi), Longobardi (19' st Marfella), Noschese, Turci. A disp.: Smeraldi, Loreto, Dhepa, Piraccini. All.: Forchino.

ARBITRO: Zaccaria di Faenza.

RETI: 10' pt e 25' pt Longobardi, 35' st Pasolini, 52' st Bortone.

AMMONITI: Rabello, Manfroni, Falaschi, Cicognani.

ESPULSI: 50' st Labudiak e Falaschi.

Bellariva - Spiv 2-1

BELLARIVA: Starna, T.Fabbri (35' st Zighetti), Fini, Magrotti (24' st D'Adamo Sandri), Zamagni, S.Ronci, Gennari (33' st A.Fabbri), Morolli (50' st Russo), Piastra (21' st Pierini), Medi, Bargelli. A disp.: Lazzarini, Bordoni, Cruz, Vari. All.: D.Morolli.

SPIV: Baldassarri, Gollinucci, Boschi, Zoffoli (49' st Fogliera), Zoli (1' st Maretti), Manfredi, Montanari Gatti (1' st T.Ulivieri), Borgini, Tombetti (23' st Curella), M.Ulivieri (13' st Casadio), Brandolini. A disp.: Santillo, Castagnoli, Bedei, Lombardi. All.: Biserni.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 21' pt Gennari, 37' pt Medi (rig.), 37' st Borgini.

AMMONITI: Gollinucci, Montanari Gatti, Medi, T.Fabbri, Piastra, Gennari, T.Ulivieri, A.Fabbri.

ESPULSI: 28' pt Manfredi, 51' st Pierini, 53' st D'Adamo Sandri e Baldassarri.

Civitella - Bellaria Igea Marina 1-0

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi, Ruscelli, Rabiti, Lucarelli (35' st Tshomi), MOnti (29' st Bastianelli), Chiarini (42' st De Pascalis). A disp.: Vestrucci, Biondini, Giulianini, Nannetti, Fazzini, Riviello. All.: Gardini.

BELLARIA: Tosi, Grossi (46' st Caverzan), Cristiani (31' st Falchero), Zamagni, Zanotti, Pasolini (46' st Kasalla), D'Elia (18' st D'Orsi), Righini, Vitali, Muci (18' st Zarrelli), Facondini. A disp.: Chiarabini, Zammarchi, Loi. All.: Fabbri.

ARBITRO: Martini di Ravenna.

RETE: 46' pt Chiarini.

AMMONITI: D'Elia, Chiarini, Monti, Vitali, Righini, Bastianelli.

Roncofreddo - Cervia 2-1

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci (31' st Gega), Zanni (31' st Guiducci), Si.Brigliadori (38' st Khalil), Scarponi, Lessi, Toure, Podo (24' st Brighi), Zavatta, St.Brigliadori, Falzetta (9' st Scarcella). A disp.: Cirongu, Benvenuti, Cecchi, Fellini. All.: Freschi.

CERVIA: Fusconi, Di Gilio, A.Mazzarini, Valdinoci, Vesi (16' pt Maltoni), Marangoni (20' st Masciullo), F.Mazzarini, Asllani, Drudi, Ndreu, Rizzo (14' st Melandri). A disp.: Borrillo, B.Meloni, Biondi, Mazzotti, Zoffoli, Bullini. All.: Bernacci.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 23' pt Zavatta, 28' pt Drudi, 32' st Maltoni (aut.).

AMMONITI: Falzetta.

ESPULSO: 24' st Mazzotti (dalla panchina).

Bakia - Reno 1-2

BAKIA: Giustore, Ugone (10' st Fe.nava), Polini, Qatja, Foschi, Canarecci, Bravaccini (30' st Bonoli), Vitalino, Lorenzini, Toromani (10' st Guagneli, 22' st Giunchi), Sorrentino. A disp.: Hysa, Baroni, Muccioli, Fr.Nava, Quadrelli. All.: Durante.

RENO: Palermo, Gabelli, Bottini, Bolognesi, Prati (6' pt Patti), Alberi (33' st Kena), Cobrescu, Giordano (15' st Argelli), Quarta, De Rose, De Vincenzo (30' st Andrini). A disp.: Lenzi, Lizambri, Salimbeni, Ortelli, Mazzavillani. All.: Benedetti.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI: 11' pt Quarta, 30' pt Gabelli, 48' st Sorrentino.

AMMONITI: Qatja, Fe.Nava, Quarta, De Rose.

ESPULSI: 9' st Lorenzini.

Altre gare

Classe - Bagnacavallo 1-2 (9' pt Andreani, 30' pt Bernabei, 20' st Ndiaye).

Riposa: Misano.

Classifica Promozione Girone D

Savignanese 63, Misano 62, Cervia Utd 54, Novafeltria 52, Stella 48, Riccione, Spiv e Bakia 45, Diegaro 42, Roncofreddo 37, Civitella 36; Gambettola 33, Bellaria Igea Marina, Reno, Bagnacavallo 29; Bellariva 28, Classe 22.