Lorenza Sebastiani racconta il mondo dei fan: un viaggio tra passione e ossessione

Venerdì 23 ottobre a Rimini la presentazione del libro “Fan(tastici)”, un saggio narrativo che esplora il legame tra artisti e fan, da Vasco Rossi a Laura Pausini, fino ai Måneskin

La giornalista originaria del Riminese Lorenza Sebastiani ha pubblicato con Arcana Edizioni "Fan(tastici). Il mondo segreto di chi vive sotto il palco". Renato Zero, Jovanotti, Caparezza, Laura Pausini, Annalisa, Achille Lauro, Måneskin, Vasco Rossi, Ultimo, Baby Gang, Geolier e Olly sono i dodici artisti affrontati in questo saggio narrativo costruito attraverso incontri e interviste a generazioni e fandom diversi. Il libro sarà presentato venerdì 23 ottobre alle 18 in piazzetta Gregorio da Rimini, alla libreria Coop riminese.

Fan(tastici): un racconto del fandom

Il libro di Lorenza Sebastiani cambia prospettiva: per una volta il centro dello spettacolo non è chi sta sopra il palco, ma chi vive sotto. Fan che viaggiano per centinaia di chilometri per un concerto, che trasformano una canzone in un linguaggio personale, trovando in un artista una comunità, un’identità. Tra le storie più emblematiche c’è quella di Mimmo Restifo, fan di Laura Pausini, che ha trasformato la propria devozione in un primato entrato nel Guinness World Records: nel 2009 ha seguito 60 concerti della stessa artista, accompagnandola tra Italia, Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile e Messico. Con Jacopo Fiorucci, fan di Jovanotti, il fandom diventa invece memoria e gesto concreto. Nella sua casa ha creato una sorta di “Jovateca”, un archivio personale fatto di immagini, oggetti, dischi e ricordi legati a Lorenzo Cherubini. Fan(tastici), però, non racconta soltanto la parte luminosa dell’essere fan. Il libro si spinge anche sul confine in cui la passione può deformarsi: fan war, aggressività sui social, bisogno di appartenenza che diventa contrapposizione, fino ai casi estremi in cui l’artista non riesce più a coincidere con l’idolo costruito nella mente del fan. Il filo che attraversa il libro è proprio questo: la differenza tra amore e possesso, tra vicinanza e invasione, tra appartenenza e perdita del limite.

L'autrice

Giornalista professionista, si occupa di spettacolo, celebrities e fenomeni di costume. Dopo varie esperienze in tv, quotidiani e periodici, attualmente collabora con il settimanale Oggi.





