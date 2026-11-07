Calcio Eccellenza
Lorenzo Checchi è un nuovo giocatore dell'Osteria Grande
Classe 1991, il difensore centrale ha giocato nella scorsa stagione nel Sant'Agostino. Prina in serie C e in serie D
A cura di Stefano Ferri
07 novembre 2026 13:44
L’Osteria Grande Calcio comunica che Lorenzo Checchi è ufficialmente un nuovo giocatore biancoblu.
Classe ‘91, difensore centrale, Lorenzo arriva in biancoblu dopo aver vestito lo scorso anno la maglia del Sant’Agostino. Prima per lui una lunga carriera nei campi di Serie C e serie D con diverse maglie tra cui Forlì Mantova Alessandria Imolese e Ostia Mare.
Lorenzo arriva a Osteria con entusiasmo per portare esperienza e qualità nel reparto arretrato.