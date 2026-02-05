Lorenzo Scarponi, il poeta dialettale è una delle eccellenze di Bellaria Igea Marina

Il sindaco lo ha ricevuto e premiato

Nel contesto del Premio Panzini 2024, l’amministrazione comunale gli ha assegnato il riconoscimento "Bellaria Igea Marina e la sua Storia": la gratifica a una carriera pluriennale fatta di teatro e soprattutto composizione poetica, accomunate dalla valorizzazione del dialetto romagnolo e della cultura più vera del territorio. Ieri (mercoledì 4 febbraio) Lorenzo Scarponi ha nuovamente incontrato il sindaco Filippo Giorgetti, omaggiandolo con il suo ultimo libro La vóita dròinta (La vita dentro) edito da Pazzini nel 2025. Si tratta del terzo volume firmato da Scarponi, che al pari dei precedenti è stato accolto positivamente da pubblico e critica; opera che gli è valsa, tra le altre, il raggiungimento della finale nella sezione ‘Poesia edita’ alla tredicesima edizione del Premio “Salva la tua lingua locale”, concorso nazionale promosso dall'Unione delle Pro Loco d’Italia con i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma.