L'Osteria Grande è la "kryptonite" del Mezzolara: come all'andata, sorprendente vittoria

La capolista ha comunque 7 punti di vantaggio sull'Ars et Labor. Pietracuta: missione salvezza sempre più complicata

Nella 27esima giornata del girone B di Eccellenza, aperta negli anticipi dalle vittore di Sampierana e Comacchiese contro Fratta Terme e Mesola, l'Osteria Grande di Vito Melotti firma l'impresa di giornata, espugnando 1-0 il campo del Mezzolara, con gol di Mekhchane al 28'. I bolognesi, reduci da 6 vittorie consecutive, non perdevano proprio dalla partita d'andata con l'Osteria Grande e sempre con lo stesso risultato. L'Ars et Labor, con fatica, supera 2-1 il Solarolo di Montalti: decide un gol di Prezzabile all'83'. I Ferraresi sono secondi a -7, con 11 punti di vantaggio sul Medicina Fossatone, battuto 2-1 dal Faenza. In chiave salvezza vittorie pesantissime per i Manfredi, per l'Osteria Grande e per il Santarcangelo, che rimonta 2-1 il Russi. In questo momento si giocherebbe un solo playout, tra il Faenza, 33 punti, e l'Osteria Grande a 32, mentre il Pietracuta è a -6 dai bolognesi di Melotti. La salvezza per i rossoblù, sulla cui panchina ha esordito Massimo Zanini, è sempre più difficile, a -8 dalla coppia Castenaso-Santarcangelo. Oggi al Bindi è arrivato un punticino, al termine del pari per 1-1 con il Futball Cava Ronco Forlì: la prestazione è stata buona, ma pesa l'ennesimo rigore sbagliato, questa volta da Samuele Zannoni. Da segnalare, infine, il gol di Zannoni che al 93' regala i tre punti al Sanpaimola contro il Massa Lombarda (1-0).

Mezzolara - Osteria Grande 0-1

MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Aloisi (17' st Dalmonte), Derjai, Monaco, Chamangui, Ganzaroli, Morisi (38' st Vinci), Salonia (21' st Karapici), Battisti (21' st Cavini), Fabretti. A disp.: Galli, Mannarino, De Lucca, Pietrobuoni, El Bouhali. All.: Zecchi.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano, Tomatis, Stanzani, El Archi, Garetti, Bilali, Monducci (39' st Landi), Girotti (37' st Castagnini), Jammeh (25' st Biondelli), Mekhchane (33' st Liverani). A disp.: Bastardo, Cappelletti, Grazioso, Baruzzi, Spitz. All.: Melotti.

ARBITRO: Isnardi di Albenga.

RETI: 29' pt Mekhchane.

AMMONITI: Aloisi, Leoni, Musiani.

La classifica

Mezzolara 61, Ars et Labor 54, Medicina Fossatone 43, Fratta Terme e Massa Lombarda 41; S.Agostino 40, Russi 39, Futball Cava Ronco e Sanpaimola 38, Sampierana 37, Comacchiese 36, Castenaso e Santarcangelo 34; Faenza 33, Osteria Grande 32; Pietracuta 26, Solarolo 23, Mesola 13.