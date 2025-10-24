Lotta al degrado a Riccione, controlli in zona Alba: un arresto per spaccio

Interventi nel quartiere da parte della Polizia Locale

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Riccione ha concentrato la propria attività di controllo nel quartiere Alba, con il supporto del reparto operativo e dell’unità cinofila. Le verifiche, estese anche alle ore notturne, hanno interessato i giardini Alba, il parcheggio sotterraneo adiacente e alcune strutture in disuso della zona, con l’obiettivo di prevenire episodi di degrado e comportamenti illeciti.

Durante i controlli, condotti anche in abiti civili per garantire maggiore efficacia, gli agenti hanno sorpreso un cittadino di nazionalità albanese mentre cedeva una dose di cocaina. L’uomo è stato immediatamente fermato e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare presso la struttura ricettiva in cui alloggiava.

L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e il deferimento all’autorità giudiziaria per spaccio.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo che ha portato all’identificazione di oltre quindici persone nella stessa area.