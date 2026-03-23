"Louis, hai ucciso Pierina? Risposta alla moglie è stata evasiva": la testimonianza al processo Paganelli

Prosegue il processo a carico di Dassilva: la testimonianza di una delle agenti della Squadra Mobile

"Louis era rimasto evasivo nella risposta alla moglie". Così una delle investigatrici della Squadra Mobile di Rimini, sentita oggi (lunedì 23 marzo) in tribunale a Rimini, durante una nuova udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, che vede Louis Dassilva sul banco degli imputati. La domanda in questione, posta da Valeria Bartolucci mentre il marito veniva arrestato, era eloquente: "Sei stato tu ad uccidere Pierina?". Alla risposta di Dassilva, la Bartolucci è comunque corsa verso di lui, dicendo di sapere della sua innocenza, secondo quanto riferito dall'agente della Mobile. Un altro elemento interessante, emerso dalla testimonianza, riguarda la posizione di Dassilva al momento dell'arrivo di Pierina Paganelli nei garage di via del Ciclamino. Secondo la tesi dell'accusa il senegalese era sul balcone, per cui vide la vettura della donna rientrare dopo l'Adunanza al tempio dei Testimoni di Gova.

Questa mattina è stata ricostruita la gran parte delle indagini sull'omicidio, comprese le intercettazioni ambientali e telefoniche. Sono stati riprodotti in aula i messaggi scritti da Manuela Bianchi a Dassilva e ricostruiti i loro incontri. Si è parlato anche delle richieste di rito vodoo fatte da Dassilva a dei connazionali in Senegal per allontanare da sé Procura e poliziotti. C'è stato anche uno scontro dialettico tra il sostituto procuratore Daniele Paci e gli avvocati dell'imputato, Riario Fabbri e Andrea Guidi, su quanto dichiarato da un'amica di Manuela Bianchi. Dichiarazioni rilevanti, per la difesa, perché a lei Manuela Bianchi avrebbe confessato di aver riferito il falso sulla presenza di Dassilva sul luogo del delitto la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina.