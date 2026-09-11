“LSM-Med punta sull'Italia: al via la distribuzione diretta degli impianti ortopedici”

LSM-Med, azienda sammarinese di impianti ortopedici, avvia la distribuzione diretta in Italia: dal 1° giugno nel privato, dal 1° settembre nel pubblico

A pochi chilometri da Rimini, nella Repubblica di San Marino, opera LSM-Med, azienda che da quasi cinquant'anni sviluppa e produce impianti ortopedici. Oggi la società compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita avviando la distribuzione diretta dei suoi prodotti in Italia, dal 1° giugno per le strutture private e dal 1° settembre per quelle pubbliche.

Chi è LSM-Med

Fondata nel 1978 come distributore di dispositivi per la traumatologia, l’azienda ha iniziato a produrre in proprio nel 1985 e da allora non ha mai smesso di innovare. È stata tra le prime al mondo a introdurre materiali riassorbibili nella chirurgia traumatologica, e nel 2010 ha adottato il PEEK caricato con fibre di carbonio, più leggero del titanio, radiotrasparente e biocompatibile, per applicazioni in ortopedia dell’arto superiore e del piede. Nel 2018, l’acquisizione da parte della famiglia Pizzamiglio ha segnato l’inizio di una nuova stagione: nasce LSM-Med, con una visione chiara e una produzione completamente integrata nella sede sammarinese di Serravalle.

Cosa cambia per gli ospedali italiani

Finora LSM-Med operava in Italia tramite LimaCorporate S.p.a. (affiliata a Enovis Corporation). Con il passaggio alla distribuzione diretta, le strutture sanitarie avranno un interlocutore unico: l’azienda produttrice. Le modalità di acquisto restano invariate: cambia solo il fornitore . La gestione diretta da parte di LSM-Med consentirà una maggiore vicinanza al cliente, tempi di risposta più rapidi e un supporto dedicato lungo tutto il percorso di fornitura. A supporto del mercato italiano, LSM-Med ha potenziato il proprio organico con risorse dedicate a customer service, logistica, gestione gare e assistenza tecnica, e ha attivato una rete vendita sul territorio nazionale. “Vogliamo essere ancora più vicini ai chirurghi”, spiega l’AD Massimiliano Manobianco. “La prossimità non è solo una scelta organizzativa, ma un impegno verso soluzioni clinicamente rilevanti, in particolare in traumatologia e chirurgia del piede.” “Per un'azienda che produce e sviluppa i propri dispositivi a San Marino, rafforzare la presenza sul mercato italiano rappresenta un passaggio naturale. Vogliamo mettere a disposizione delle strutture sanitarie italiane non solo i nostri prodotti, ma anche la competenza e l'esperienza maturate in quasi cinquant'anni di attività.”

Numeri e prospettive

Oggi LSM-Med serve oltre 300 clienti in 28 Paesi, con una gamma di oltre 100 sistemi ortopedici sviluppati in collaborazione con chirurghi esperti. L’Italia, con il suo sistema sanitario avanzato e l’alta concentrazione di centri di eccellenza ortopedica, rappresenta un mercato strategico. “La distribuzione diretta rappresenta un'importante opportunità per consolidare la presenza dell'azienda sul mercato nazionale e rafforzare il dialogo con i professionisti del settore. L'obiettivo è costruire relazioni sempre più strette con le strutture sanitarie, valorizzando l'esperienza maturata a livello internazionale e il supporto diretto del produttore.”

Per informazioni: lsm-med.com