Luca Giovagnoli dipinge l'estate: le opere esposte ai Palazzi dell'Arte di Rimini

Summer Dream si affianca all'esposizione "Sailing to Byzantium. 6 Artists from New York"

Due itinerari artistici differenti ma capaci, con la stessa immediatezza e forza, di raccontare epoche diverse della cultura visiva più prossima. Ai Palazzi dell’Arte di Rimini debutta l’Estate Contemporanea, il nuovo appuntamento espositivo che raccoglie sotto lo stesso tetto due mostre distinte nei temi, nei linguaggi, nelle poetiche e negli stili, che insieme offrono al visitatore l’opportunità di immergersi in un percorso tra fantasia, sperimentazione, immaginario pop.

Un’estate che non esiste nel tempo ma nella memoria. Tra spiagge sospese, atmosfere felliniane, desiderio ed eros. Summer Dream è il titolo dell’antologia del pittore Luca Giovagnoli, a cura di Valentina Ciarallo. Quaranta opere, dalle grandi tele ai lavori di piccolo formato, a una collana di disegni, per un percorso che attraversa i nuclei tematici della sua ricerca artistica. mettendo in luce la poetica e il profondo legame con la sua città, Rimini.

In Summer dream l’estate non è una stagione, bensì una condizione psicologica in cui il reale lascia posto al sogno, in uno spazio illusorio sospeso. Spiagge, trampolini, sdraio di tela, ombrelloni bicolore, costumi da bagno fuori dal tempo sono gli elementi che rimandano a quell’immaginario balneare che appartiene a una visione onirica della memoria collettiva. Attraverso una tavolozza dominata da rosa e azzurri irreali, l’artista reinventa il passato trasformandolo in racconto emotivo, dove ogni immagine diventa una traccia di memoria e una ricerca di felicità possibile.

Il suo universo visivo dialoga apertamente con l’immaginario felliniano: così come nei suoi bozzetti erotici il regista fissava le proprie visioni notturne, nei dipinti di Giovagnoli il desiderio si fa materia narrativa e teatrale, l’erotismo diventa cinematografico, le presenze vere apparizioni.

Al primo piano trova spazio Sailing to Byzantium. 6 Artists from New York, un progetto internazionale a cura di Richard Milazzo già esposto a Venezia a Palazzo Tito. Il progetto, frutto di una stretta collaborazione con Fabjbasaglia Contemporary Prints di Giovanni Tiboni raccoglie oltre sessanta stampe di sei artisti - Donald Baechler, Ross Bleckner, Peter Halley, Vik Muniz, Peter Nagy, Walter Robinson - per un concerto di immagini che guida il visitatore in un lungo viaggio dalla scena di New York degli anni Ottanta.

Le tecniche a stampa impiegate (tra cui acquaforte, acquatinta, serigrafia, stampa digitale e collage) sono come un grande atelier di visioni ed esperienze, offerti su grandi superfici di potente suggestione estetica. La mostra propone insieme le incisioni vibranti ed elegantissime di Donald Baechler, le sperimentazioni di Ross Bleckner, i rilievi materici e scintillanti di Peter Halley, i virtuosismi percettivi di Vik Muniz, le sperimentazioni simbolico-semiotiche di Peter Nagy e l’energia cinematografica e cartellonistica dell’immaginario pop di Walter Robinson.

"Le mostre Summer Dream e Sailing To Byzantium dimostrano, ognuna a modo proprio, come l’arte viva nell’incanto di una giovinezza invalicabile – sottolinea il direttore dei Musei di Rimini Alessandro Giovanardi - in un luogo privilegiato che, come dice il Poeta, non è un paese per vecchi".