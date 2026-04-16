Lucio c'è: il ricordo di Dalla con lo storico collaboratore Marcello Balestra

Il libro al centro dell'incontro del 17 aprile alla Sala Montelupo di Domagnano

Venerdì 17 aprile, dalle 20.45, presso la Sala Montelupo di Domagnano Marcello Balestra, storico collaboratore di Lucio Dalla e amico del Festival di San Marino, in dialogo con Mirco Zani ripercorreranno la vita artistica ed umana di Lucio Dalla, raccontata proprio da un amico con risvolti anche inediti di un musicista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Un percorso raccontato nel libro: "Lucio c'è. La vita e la musica di Lucio Dalla", scritto proprio da Marcello Balestra.La serata sarà arricchita con l’esecuzione dal vivo delle canzoni di Lucio Dalla con la partecipazione di Stefano Fucili.

La serata a ingresso libero è nata da un’altra amicizia tra Marcello Balestra e chi ha organizzato per anni il Festival di San Marino, occasione per Marcello di valutare i giovani che partecipavano al concorso canoro, che ha portato anche ad ingaggiare alcuni giovani per la casa discografica Pressing Line.