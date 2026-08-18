Luglio positivo per il turismo in Riviera, spicca il risultato dell'aeroporto: ancora sopra i 100mila passeggeri

Ferragosto con riempimento camere in Riviera tra il 90 e il 95%

Un sospiro di sollievo sul fronte turistico. La Regione, in base alle prime elaborazioni effettuate dall'Osservatorio turistico regionale, parla di un Ferragosto positivo, con occupazioni degli alberghi in Riviera tra il 90% e il 95%, ma soprattutto luglio in crescita, tra l'1% e il 3% di presenze in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dopo i dati di giugno, c'era preoccupazione, anche se il risultato dovrà essere confermato, mentre per agosto ci si attende un andamento simile al 2025. È comunque significativo il risultato dell'aeroporto di Rimini: a luglio ha superato, per il secondo mese consecutivo, la soglia dei 100mila passeggeri, con una crescita del 72% rispetto al 2025. Un dato che conferma il rafforzamento della componente internazionale, in particolare dalla Polonia e dalla Germania, quest'ultima favorita anche dal nuovo collegamento con Colonia. Per ciò che concerne agosto, in Riviera le prenotazioni già registrate si attestano attorno al 70% lungo tutta la costa emiliano-romagnola, mentre le stime indicano un'occupazione finale per il mese superiore all'80%. A sostenere i flussi nella seconda metà del mese contribuirà il Meeting di Rimini, che quest'anno sarà caratterizzato anche dalla storica visita di Papa Leone XIV, con un richiamo atteso di visitatori italiani e internazionali.