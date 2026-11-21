Luigi Serafini a Rimini, premio “Un Felliniano nel mondo” e una donazione al Fellini Museum

Martedì 24 novembre una giornata dedicata al legame tra l’artista, Federico Fellini ed Ermanno Cavazzoni, con la proiezione de “La voce della luna”

Luigi Serafini, artista di fama internazionale, sarà a Rimini martedì 24 novembre per ricevere il premio “Un Felliniano nel mondo”, nell'ambito di Amarcort Film Festival (24-29 novembre). La premiazione arriverà a conclusione di una serie di appuntamenti racchiusi nel titolo “Agli albori de La voce della luna” che trae ispirazione dall’arte di Serafini in rapporto al cinema del Maestro riminese.

La giornata, ideata da Simonetta Santucci e organizzata e promossa dal Fellini Museum in collaborazione con il festival, sarà anche l’occasione per presentare la donazione di Serafini al Museo, Fellini che pesca la luna: un disegno originale del 1989 realizzato per la promozione de La voce della luna, che entra a far parte delle collezioni del museo.

Il programma della giornata partirà alle 16 al Cinemino del Palazzo del Fulgor con la proiezione de La voce della luna, pellicola liberamente tratta dal romanzo Il poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni. Alle ore 18, sempre al Palazzo del Fulgor, sarà aperta la mostra Cacciatori di immagini con la presentazione del bozzetto donato da Serafini al Museo, con la partecipazione di Ermanno Cavazzoni. Alle 20.30 ci si sposterà al Cinema Fulgor, per la cerimonia di consegna del Premio.

Attraverso la proiezione dell'ultimo film di Fellini, l'inaugurazione della mostra e la premiazione, la giornata offrirà l’opportunità di ripercorrere una storia poco conosciuta che intreccia i percorsi artistici di Serafini, Federico Fellini ed Ermanno Cavazzoni.

Una storia che comincia da un libro.

Da un libro a un film

Serafini, architetto, disegnatore, pittore e scultore, è conosciuto in tutto il mondo per il Codex Seraphinianus, uscito nel 1981 per Franco Maria Ricci: un'enciclopedia di un mondo immaginario, popolata di creature fantastiche e accompagnata da una scrittura inventata e indecifrabile. Il libro conquistò anche Fellini, che volle conoscere l'autore. Nacque un'amicizia fatta di incontri, passeggiate per Roma e lunghe chiacchierate su immagini e sogni.

Fu proprio Serafini a far conoscere a Fellini Il poema dei lunatici di Cavazzoni, un libro comprato quasi per caso perché lo aveva colpito la copertina. Da quella lettura nasce il film La voce della luna, che Fellini gira nel 1990 con Roberto Benigni e Paolo Villaggio, chiamando lo stesso Cavazzoni a lavorare alla sceneggiatura.

Mentre il film era in preparazione, a Serafini fu chiesto un disegno per la promozione internazionale, anche in vista del mercato cinematografico di Los Angeles. Lui immaginò Fellini su una spiaggia di notte, con una lunga lenza, a pescare una grande luna che sale dal mare. Il disegno non diventò il manifesto del film ed è rimasto a lungo lontano dagli occhi del pubblico.



Il bozzetto al Fellini Museum

Fellini che pesca la luna (1989) è una gouache su carta di 32 × 47 centimetri. Serafini ha deciso di donarla al Fellini Museum e, assieme a Cavazzoni, la presenterà al pubblico alle 18 al Palazzo del Fulgor, con l'inaugurazione della mostra Cacciatori di immagini.

La mostra propone trenta riproduzioni di tavole del Codex Seraphinianus, seguendo le grandi sezioni del libro: natura immaginaria, esseri viventi strani, architetture impossibili, oggetti e invenzioni di una civiltà sconosciuta.

Con questa donazione il museo continua a raccogliere documenti, opere e testimonianze che aiutano a capire il lavoro di Fellini e anche la rete di rapporti artistici e intellettuali da cui è nato il suo immaginario.



Il premio

Alle 20.30 al Cinema Fulgor Serafini riceve il premio Un Felliniano nel mondo, istituito da Amarcort Film Festival nel 2018 per chi ha condiviso il percorso di Fellini o ha contribuito a diffonderne l'eredità. Negli anni è andato a Peter Gonzales Falcón (2018), Blasco Giurato (2019), Milo Manara (2020), Ferruccio Castronuovo ed Ermanno Cavazzoni (2021), Nicola Piovani (2022), Giorgio Cavazzano (2023), Fondation Fellini pour le Cinéma e Philipp Keel (2024), Gérald Morin e Andrea De Carlo (2025).

Serafini dialoga con il regista e studioso Marco Bertozzi e con Cavazzoni. Introducono Simona Meriggi, codirettrice del Festival, e Simonetta Santucci.



Il programma

ore 16, Cinemino del Palazzo del Fulgor: La voce della luna (Italia, 1990, 120 minuti), ultimo film di Fellini, tratto liberamente da Il poema dei lunatici di Cavazzoni

ore 18, Palazzo del Fulgor: inaugurazione della mostra Cacciatori di immagini e presentazione del bozzetto, con Serafini e Cavazzoni. A seguire, in proiezione continua, Historia Seraphiniana, un “fantamentario” di Maurizio Temporin (Italia, 2026, 22 minuti) sull'universo creativo dell'artista

ore 20.30, Cinema Fulgor: cerimonia di consegna del premio

A tutti i partecipanti sarà offerto un Luna-Pass. Chi vuole può chiudere la serata con una passeggiata fino al porto, a guardare la luna adriatica quasi piena.

La mostra Cacciatori di immagini resta aperta fino al 6 gennaio 2027 al Palazzo del Fulgor, con gli orari del Fellini Museum: tutti i giorni dalle 10 alle 19, escluso il lunedì.