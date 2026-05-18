Luisa Tosi spegne 100 candeline: una vita tra guerra, sacrifici e viaggi. Rimini celebra il suo straordinario traguardo

Nata nel 1926, Luisa Tosi porta con sé una memoria viva del Novecento italiano

Cento anni vissuti intensamente, tra la durezza della guerra e la fatica dei campi, ma anche tante soddisfazioni per una bella famiglia e i viaggi. Luisa Tosi li ha compiuti il 12 maggio scorso e domenica 17 maggio la sua famiglia le ha organizzato una festa all'Hotel 2000 (locale di proprietà di una delle sue figlie) che ha riunito tre generazioni attorno a lei. A portare gli auguri dell'Amministrazione comunale sono intervenuti l'assessore Juri Magrini, e il Sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha consegnato personalmente a Luisa un mazzo di fiori a nome di tutta la città.

Nata nel 1926, Luisa Tosi porta con sé una memoria viva del Novecento italiano. Durante la Seconda guerra mondiale la sua famiglia abitava in una casa colonica a San Vito, pericolosamente vicina a un accampamento tedesco: i giorni si trascorrevano rifugiati dai vicini, le notti nei rifugi scavati nel sottosuolo. In quegli stessi anni arrivò il lutto più straziante: il fratello, appena ventisettenne, non tornò da una missione militare in Germania.



Rimasta vedova a 43 anni con tre figlie da crescere - Diana, Patrizia e Marta - Luisa si reinventò operatrice socio-sanitaria, facendo da madre e da padre con silenziosa determinazione. Raggiunti i 55 anni iniziò a viaggiare, visitando tutte le capitali europee e spingendosi, a 69 anni, fino in India. Oggi la circondano sette nipoti e un'Amministrazione comunale che ha voluto renderle omaggio per uno straordinario traguardo che appartiene a lei, ma anche alla memoria collettiva di una comunità intera.