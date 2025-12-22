L’ultimo protagonista delle tipografie riminesi: ci ha lasciato Giampiero Garattoni

Aveva appena compiuto 83 anni

Domenica mattina, 21 dicembre, è scomparso Giampiero Garattoni, dopo una malattia che lo aveva visto per diversi mesi ricoverato all’Ospedale di Rimini.

Giampiero aveva da poco compiuto 83 anni ed era l’ultimo protagonista di quella grande stagione delle tipografie riminesi. La sua – la Tipografia Garattoni – era addirittura l’erede di altre due storiche realtà locali, la Marsoner & Grandi e gli Artigianelli, presenti in città fin dall’Ottocento. Giampiero era orgoglioso di questa storia e della sua professione, cresciuta all’ombra del nonno e del padre Gino, e perfezionata presso la scuola specializzata dei Salesiani a Bologna.

Numerose e importanti sono le pubblicazioni edite dalla sua tipografia, a partire dal periodo in cui la composizione era interamente manuale. Poi arrivò l’informatica, e più tardi Internet, che rivoluzionò il settore. Giampiero affrontò ogni cambiamento con impegno e dignità, fino quasi alla fine della sua vita.

Ma tutti lo ricordano soprattutto per altro: il suo carattere aperto, la sua naturale disponibilità a stringere amicizie e a mostrare affetto subito e con tutti. Un calore umano e una semplicità che riusciva a trasmettere persino nelle serate del Rotary. Una cordialità riminese d’altri tempi.

Stasera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20.30, Rosario nella Chiesa di Sant’Agostino.

Il funerale si terrà martedì 23 dicembre, alle ore 9.30, presso la stessa chiesa.