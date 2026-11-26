Lavori a Cattolica Lunedì 30 novembre apre l'atteso cantiere per il recupero di Casa Cerri

La sindaca Foronchi e l'assessore Uguccioni: “Un sogno che sta per diventare realtà”

Da lunedì prossimo (30 novembre) al via la cantierizzazione dell'area di casa Cerri, che sarà sottoposta a un intervento di riqualificazione, che prevede in primis il mantenimento dei muri storici. Sarà ricostruita anche l’antica “capanna” a fianco dell’edificio, mentre internamente l’immobile sarà diviso in due parti. Al piano terra, una parte, suddivisa in due vani, sarà riservata alla Casa delle Associazioni e sarà costituita da una sala polivalente, ufficio e servizio igienico e un’aula multifunzionale. L’altra parte, sempre a piano terra, prevede la realizzazione di una cucina, sala da pranzo, soggiorno, servizio igienico. Al piano superiore, saranno ricavate 4 camere doppie, ciascuna col proprio bagno, pensate per ospitare 4 gruppi famigliari per un totale di 8 persone. A completare il piano, i 2mila metri quadrati di giardino che circondano l’edificio dove si potranno organizzare eventi e attività a cielo aperto per piccoli e adulti. Saranno ricavati inoltre 5 posti auto laterali. Costo totale del progetto di rigenerazione: 2.120.670 euro, di cui 1.246.670 euro derivanti dal contributo regionale erogato dalla Regione Emilia Romagna che ha approvato e finanziato interamente il progetto presentato dall’Amministrazione di Cattolica. La quota restante viene coperta con risorse comunali, 260.619 euro dall’eredità Nastro, 500mila euro da mutuo e 113.381 dall’avanzo libero di bilancio. “È una grande soddisfazione vedere come si stia procedendo secondo il cronoprogramma alla rinascita di Casa Cerri – affermano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore Uguccioni – Stiamo seguendo passo dopo passo ogni passaggio e entro brevissimo la ditta aprirà il cantiere e partirà con i primi lavori. Come avevamo promesso cinque anni fa, dopo una attesa durata decenni, ora la nuova Casa Cerri sta per tornare a una seconda vita e con finalità sociali molto importanti per la nostra comunità e la qualità della vita dei cittadini, in particolare di quelli più fragili”.