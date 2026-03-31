Lungomare Rimini Sud: anticipata la riapertura del primo tratto a Bellariva

Il primo tratto del lungomare Di Vittorio riapre in anticipo grazie al PSBO: completati lavori su aiuole, cordoli e porfido

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) di Rimini segna un nuovo traguardo: giovedì 2 aprile riaprirà il primo tratto del lungomare Di Vittorio, da via Benizzi a via Voce della Luna. Un risultato che arriva con anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria, grazie all'accelerazione impressa al cantiere per la posa della condotta tra Colonella 1 e Colonella 2. In quest'area sono stati completati, oltre ai sottoservizi, il ripristino delle aiuole, le piantumazioni, i cordoli e la posa del porfido. I lavori proseguiranno senza sosta nel settore successivo, da via Voce della Luna fino a via Amarcord, con l'obiettivo di ultimare l'intero lungomare Di Vittorio entro il 15 maggio, garantendo agli operatori balneari piena accessibilità alle spiagge.

I cantieri ancora attivi per il completamento del PSBO riguardano le vasche Colonnella 2 a Bellariva e Rodella a Rivazzurra — due importanti presidi idraulici che contribuiranno in modo determinante alla sicurezza del territorio e alla tutela della balneazione — oltre agli interventi sulla Dorsale Ausa e alla separazione delle reti fognarie nella zona nord.

La storia del PSBO

I cantieri di Piazzale Toscanini a Bellariva e dei Giardini Gentileschi a Rivazzurra rappresentano gli ultimi tasselli di un piano imponente, del valore complessivo di 270 milioni di euro. Avviato nel 2013 per eliminare i divieti di balneazione e ampliato nel 2019 per includere la salvaguardia idraulica, il PSBO ha già portato al raddoppio del Depuratore di Santa Giustina, alla realizzazione delle vasche Ospedale e Kennedy e alla separazione delle reti fognarie in diverse zone della città. Grazie a questi interventi sono stati riqualificati otto scarichi a mare — Sacramora, Turchetta, Ausa, Viserbella, Pedrera Grande, Roncasso, Matrice e Sortie — trasformando radicalmente la gestione ambientale della costa riminese. Il PSBO è realizzato dalla collaborazione tra Comune di Rimini e Gruppo Hera, con progettazione e direzione lavori affidate a HeraTECH, società di ingegneria della multiutility.