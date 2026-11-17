Luoghi dell’Anima 2026: dal 9 al 13 dicembre il cinema torna protagonista tra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli

Gianni Amelio inaugura la settima edizione del festival dedicato all’eredità di Tonino Guerra

Dal 9 al 13 dicembre 2026 torna Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, che intreccia cinema, paesaggio e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Un festival che nasce dal desiderio di raccontare il mondo attraverso l’osservazione dei luoghi e la loro memoria. Con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, cinque giornate di proiezioni, incontri e appuntamenti dedicati al cinema, al paesaggio e alla poesia, nel segno dell'eredità artistica e culturale del poeta.



Ad inaugurare il festival Gianni Amelio, protagonista della giornata di apertura mercoledì 9 dicembre. Il regista terrà una masterclass al Cinema Fulgor di Rimini, mentre la sera a Santarcangelo di Romagna nella Sala Antonioni del C'entro Supercinema, riceverà il Premio Speciale per il suo ultimo film Nessun dolore presentato alla 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e che vede nel cast, tra gli altri, Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. A Pennabilli, nella giornata inaugurale del Festival, riparte il Cineforum Nuovo Cinema Pennabilli, in collaborazione con l'Associazione Chiocciola Casa del Nomade.

A valutare le opere del Concorso Lungometraggi – Opere Prime e Seconde, sezione dedicata ai nuovi talenti del cinema, con opere che raccontano luoghi, persone e territori, sarà la giuria presieduta da Stefano Mordini e composta da Laura Delli Colli e Elena Lietti. A presiedere la giuria per il Concorso Cortometraggi Claudia Catalli affiancata da Chiara Martegiani e Marianna Fontana.



Anche il manifesto della settima edizione interpreta l'identità del Festival, da sempre attento al rapporto tra cinema, memoria, luoghi e paesaggi dell'anima. L’immagine riproduce un dipinto dell'artista Lucianella Cafagna, che evoca Anna Magnani, protagonista di Roma città aperta di Roberto Rossellini, in un olio su tela del 2022.

Al dialogo tra le arti sarà dedicata la mostra di Cafagna, Frame, i cui dipinti evocano scene, atmosfere e sentimenti della storia del cinema. Frame si inaugura al Fellini Museum - Palazzo del Fulgor il 5 dicembre e sarà uno degli eventi collaterali del Festival.



Luoghi dell’Anima negli anni è realizzato grazie al contributo del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dei Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, Visit Romagna, la Regione Emilia-Romagna attraverso la sua Film Commission e il supporto della Fondazione Culture Santarcangelo.