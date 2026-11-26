Luoghi dell’Anima 2026, Marco Bechis e Walter Veltroni protagonisti della settima edizione

Dal 9 al 13 dicembre il festival tra Santarcangelo, Rimini e Pennabilli. In programma il film Ritorno a Buenos Aires e il libro di Veltroni

Marco Bechis e Walter Veltroni sono tra gli ospiti di punta della settima edizione di Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, in programma dal 9 al 13 dicembre 2026 tra Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli. Cinque giornate dedicate al cinema, al paesaggio e alla poesia, nel segno dell'eredità artistica e culturale del poeta Tonino Guerra. La direzione artistica è affidata a Steve Della Casa e Paola Poli. Tra gli appuntamenti anticipati del programma spicca quello con Marco Bechis, che il 10 dicembre sarà protagonista di una masterclass al Cinema Fulgor di Rimini. La sera il regista si sposterà al C'entro Supercinema di Santarcangelo per presentare il suo ultimo film, Ritorno a Buenos Aires, accompagnato dalla co-sceneggiatrice Vijaya Bechis Boll. Interpretato da Adriano Giannini, il film racconta la storia di un uomo che, a 33 anni dai fatti, viene convinto a tornare in Argentina per testimoniare contro i suoi aguzzini. Una vicenda personale e collettiva che riporta al centro una delle pagine più dolorose della storia argentina, quella della dittatura militare. Per Bechis, infatti, il racconto ha radici profondamente autobiografiche. Figlio di padre italiano e madre cilena, il regista fu sequestrato dalla polizia argentina nell'aprile del 1977, durante la dittatura, e venne rilasciato quattro mesi dopo. Un'esperienza che aveva già ispirato Garage Olimpo e che torna oggi sullo schermo attraverso una nuova prospettiva narrativa, intrecciando memoria, testimonianza e ricerca di giustizia. Già presentato in concorso all'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Ritorno a Buenos Aires ha ricevuto il Premio Pasinetti. Un viaggio in un luogo dell'anima segnato dal dolore, ma anche un racconto di vita e di memoria che si inserisce pienamente nello spirito del festival. Sempre giovedì 10 dicembre, nel pomeriggio, il C'entro Supercinema di Santarcangelo ospiterà Walter Veltroni, protagonista della sezione Incontri con l'autore. L'ex sindaco di Roma e scrittore presenterà al pubblico il suo ultimo libro, Il bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins nel 2026. Il volume rende omaggio a uno dei luoghi più iconici della storia del cinema mondiale, un punto d'incontro di artisti, attori e protagonisti della settima arte, secondo soltanto a Hollywood nell'immaginario cinematografico internazionale. Costruito tra ricostruzione storica e invenzione letteraria, Il bar di Cinecittà è un romanzo storico e familiare che restituisce la magia e le contraddizioni di un luogo straordinario. Ironico e struggente, dolce e amaro, il libro racconta l'umanità di Cinecittà, la grande fabbrica dei sogni del cinema italiano, attraverso le storie e le atmosfere che ne hanno segnato la storia. Due incontri diversi, quelli con Bechis e Veltroni, ma accomunati dal rapporto profondo tra memoria, identità e luoghi: temi che rappresentano il cuore di Luoghi dell'Anima, manifestazione che ogni anno rinnova il dialogo tra cinema, letteratura e territorio, raccogliendo l'eredità culturale e poetica di Tonino Guerra. Il festival è sostenuto dal FUNT – Fondo Unico Nazionale del Turismo, anno 2026. Nelle precedenti edizioni è stato realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dei Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, di Visit Romagna, della Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria Film Commission, e con il supporto della Fondazione Culture Santarcangelo.