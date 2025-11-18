Lupi, argomento "caldo" anche in Valconca: il 20 novembre incontro informativo

Giovedì 20 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala ex Lavatoio di Morciano di Romagna

Un incontro dedicato alla conoscenza e alla gestione della presenza del lupo nel territorio della Valconca. È in programma giovedì 20 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala ex Lavatoio di Morciano di Romagna, la serata pubblica dal titolo “Il lupo in Valconca – La presenza negli spazi urbani”, un appuntamento pensato per approfondire un tema di crescente attualità sia per i cittadini sia per gli operatori del settore.

All’iniziativa interverranno Pier Claudio Arrigoni, referente della Regione Emilia-Romagna – Settore Agricoltura, caccia e pesca per gli ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ed Ezio Angelini, rappresentante delle Giacche Verdi Rimini e Provincia Odv. L’incontro approfondirà gli aspetti legati alla presenza del lupo nei contesti rurali e urbani, offrendo informazioni tecniche, scenari territoriali aggiornati e indicazioni utili per una corretta convivenza con la fauna selvatica.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un momento di confronto e divulgazione su un fenomeno che coinvolge amministrazioni, associazioni e cittadini.