Lupi e territori, Spinelli e Marcello: "Basta allarmismi, avanti con una gestione equilibrata"

Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e l'assessore regionale all'agricoltura Mammi

La Senatrice Domenica Spinelli e il Consigliere Regionale e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello intervengono sulle recenti dichiarazioni dell’Assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi in merito alla gestione del lupo, richiamando la necessità di affrontare il tema con rigore, responsabilità e senza semplificazioni che possano alimentare allarmismi. La gestione della fauna selvatica, sottolineano, è da sempre una priorità del Parlamento e si fonda su basi scientifiche solide, su studi accurati e su una costante collaborazione tra istituzioni locali e Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra tutela della specie e sicurezza delle comunità.

Spinelli e Marcello ricordano come, negli ultimi mesi, il quadro normativo abbia registrato importanti aggiornamenti a livello internazionale, europeo e nazionale. La modifica dello status di protezione del lupo da parte della Convenzione di Berna, recepita dalla Direttiva (UE) 2025/1237, consente oggi una gestione più flessibile della specie. In ambito nazionale, il decreto di recepimento del DPR 357/97, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attribuisce a Regioni e Province autonome strumenti più efficaci per ridurre i conflitti con le attività agricole, salvaguardando al contempo la conservazione della popolazione.

Un ulteriore passaggio chiave è rappresentato dalla legge n. 131/2025, il cosiddetto “DDL Montagna”, che prevede la definizione annuale dei tassi massimi di prelievo sulla base delle stime ISPRA. Per il primo anno sono stati fissati limiti prudenziali, tra il 3 e il 5% della popolazione stimata. Il parere favorevole del MASAF e il confronto in Conferenza Stato-Regioni, già calendarizzato, costituiscono gli ultimi step prima dell’attuazione delle misure. Spinelli e Marcello confermano infine il loro impegno a seguire l’evoluzione normativa e a promuovere soluzioni concrete, richiamando anche le recenti dichiarazioni del Ministro Lollobrigida al SIGEP, che hanno ribadito l’attenzione del Governo sul tema.